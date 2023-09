By

Dènyèman, Ubisoft te pataje yon aktyalizasyon enpòtan konsènan dat lage ak sitiyasyon devlopman jwèt kap vini li a, Xdefiant. Nan yon pòs sou sit entènèt ofisyèl yo, pwodiktè egzekitif Mark Rubin te revele ke jwèt la pa t pase pwosesis soumèt pou Sony ak Xbox, sa ki lakòz pwoblèm konfòmite ki bezwen adrese anvan yon dat lage ka konfime.

Rubin te eksplike ke konpayi an te resevwa rezilta yo an premye nan pwosesis la soumèt nan mitan mwa Out-, ki endike ke jwèt la pa t 'satisfè kondisyon ki nesesè yo pou konfòmite. Revelasyon sa a te vin yon sipriz pou ekip la, paske yo te souzèstime kantite travay ki nesesè pou asire konfòmite.

Kòm yon rezilta, Ubisoft pa kapab bay yon dat lage espesifik pou Xdefiant nan moman sa a. Olye de sa, yo konsantre sou rezoud pwoblèm ki gen rapò ak konfòmite yo ak prepare pou yon lòt soumèt bay moun ki gen platfòm yo. Si soumèt la pase, jwèt la ta ka potansyèlman dwe lage nan mitan-a-fen septanm. Sepandan, gen yon posibilite ke yo ka bay yon pas kondisyonèl, ki egzije yon patch Jou 1 ak fikse final pou konfòmite. Nan yon senaryo konsa, dat lage a ta pral pouse nan kòmansman / mitan mwa oktòb la.

Malgre ensètitid sa yo, Rubin rasire fanatik yo ke Ubisoft rete angaje nan transparans ak koute fidbak jwè yo. Ekip la te deja enkòpore demann jwè nan devlopman jwèt la, tankou enklizyon nan Vòt Map ak yon pwochen mòd S&D tankou. Rubin te mete aksan sou ke Xdefiant gen entansyon yon jwèt pou kominote a, ak Ubisoft dedye a bay pi bon eksperyans posib.

An konklizyon, fanatik Xdefiant ap bezwen rete tann yon ti tan ankò pou lage jwèt la pandan Ubisoft ap travay pou asire konfòmite ak Sony ak Xbox. Ekip la ap abòde aktivman pwoblèm yo idantifye pandan pwosesis soumèt la epi li espere bay yon dat lage fèm pi vit posib.

Sous: Ubisoft atravè sit entènèt ofisyèl Ubisoft la