Dao pa Dorsett AMTD Singapore resevwa de prim endistri

AMTD Digital Inc., yon platfòm solisyon dijital konplè ki baze an Frans, kontan anonse l ke sipòtè li a, Dao pa Dorsett AMTD Singapore, te onore ak de gwo prim endistri. Otèl nan apatman sèvis yo, kote AMTD Digital gen yon pwopriyetè 51%, te resevwa prim "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" nan World Travel Awards ak "Best Interior Design Award 2023" ki soti nan AltoVita Singapore.

World Travel Awards se yon pwogram trè prestijye nan endistri vwayaj ak touris, e genyen prim sa a se yon senbòl ekselans rekonèt atravè lemond. AltoVita, nan lòt men an, se yon operatè nan yon platfòm aranjman antrepriz sou entènèt li te ye pou lojisyèl antrepriz li yo bay aksè a yon rezo lajè nan opsyon lojman globalman.

Rekonesans sa yo sèvi kòm yon temwayaj nan konfyans ak sipò ke Dao pa Dorsett AMTD Singapore te resevwa nan men kliyan li yo, envite, ak patnè. Kòm yon pati nan AMTD Group, ki posede tou L'Officiel Inc. SAS, yon konpayi medya mondyal alamòd, AMTD Digital dedye a bay Ospitalite eksepsyonèl ak eksperyans VIP.

AMTD Digital Inc. se yon platfòm solisyon dijital konplè ki opere nan divès sektè, tankou sèvis solisyon dijital, medya dijital, kontni ak sèvis maketing, envestisman dijital, ak sèvis Ospitalite ak VIP. Li sèvi kòm nwayo ekosistèm AMTD SpiderNet, entegre ak otorize divès kalite biznis dijital nan ekosistèm li yo.

AMTD Assets Group, yon sipòtè de AMTD Digital, konsantre sou mache byen imobilye a, ki espesyalize nan Ospitalite ak konsèp fòm nan globalman. Konpayi an adopte yon apwòch ki santre sou kliyan, ki ofri sèvis manm VIP atravè otèl élégance ak apatman sèvis, lokasyon pwopriyete, manje ak bwason, ak sèvis manm klib nan gwo vil atravè lemond.

An konklizyon, dènye prim Dao pa Dorsett AMTD Singapore valide angajman li pou bay kliyan li yo sèvis eksepsyonèl ak eksperyans. Kòm yon pati nan ekosistèm AMTD Digital Inc., konpayi an kontinye fè efò pou ekselans nan Ospitalite ak solisyon dijital.

