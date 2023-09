Aplikasyon AI Character.ai a wè angajman itilizatè k ap grandi

By

Character.ai, pwomotè aplikasyon AI ki pèmèt itilizatè yo kreye pwòp karaktè AI yo, ap wè yon ogmantasyon nan angajman itilizatè yo sou aplikasyon mobil li yo. Yon analiz resan pa konpayi entèlijans mache Similarweb te revele ke aplikasyon iOS ak Android pou Character.ai kounye a gen 4.2 milyon itilizatè aktif chak mwa nan peyi Etazini an, konpare ak aplikasyon mobil ChatGPT a, ki gen prèske 6 milyon itilizatè aktif chak mwa nan peyi Etazini.

Character.ai te fè eksperyans yon kwasans remakab depi lansman li an me 2023, ki depase 1.7 milyon enstalasyon nan premye semèn li. Kenbe itilizatè yo se yon defi pou pifò aplikasyon mobil yo, ak yon mwayèn pousantaj retansyon 30 jou 3-4% ak ​​pousantaj dezenstalasyon ki depase 40% apre 30 jou. Character.ai te jere kenbe moun ki adopte bonè epi ogmante itilizasyon li yo pandan mwa yo depi premye li yo.

Sepandan, ChatGPT toujou kenbe yon avantaj sou Character.ai sou entènèt la, sitou paske anpil itilizatè prefere bati ak kominike avèk chatbot AI yo sou aparèy mobil olye ke atravè yon sit entènèt. Globalman, done Android yo montre ke ChatGPT gen yon kantite siyifikativman pi wo nan itilizatè aktif chak mwa sou mobil konpare ak Character.ai.

Youn nan zòn kote Character.ai kanpe deyò se pi piti itilizatè li yo demografik. Anviwon 60% nan odyans entènèt li yo konsiste de 18-24-ane-fin vye granmoun, ki te rete konsistan pandan ete a pandan y ap trafik sou sit wèb ChatGPT te diminye. Lòt founisè AI montre tou pi ba adopsyon pami gwoup laj ki pi piti yo.

Done Similarweb yo montre ke ChatGPT te wè yon bès nan vizit sit entènèt mondyal pandan twa mwa youn apre lòt. Sepandan, rekòmansman ane lekòl ki sot pase a te mennen nan yon rebondisman nan vizit nan sit entènèt ChatGPT la, ki siyal yon chanjman. Character.ai, nan lòt men an, te wè trafik sit entènèt li yo tranpe pandan ete a men konpanse pou li atravè adopsyon an nan aplikasyon mobil li yo.

Character.ai gen potansyèl pou elaji baz itilizatè li yo, ki te sipòte pa gwo $150 milyon Seri A finansman li yo ak yon evaliasyon pwopriete $1 milya. Fondatè startup la, Noam Shazeer ak Daniel De Freitas, gen anpil eksperyans nan domèn AI ​​epi yo bati yon platfòm pwisan ki kontinye amelyore pwodwi li yo.

Pandan ke siksè Character.ai ak angajman itilizatè k ap grandi yo ankouraje, li rete yo dwe wè si li pral kenbe popilarite li nan mitan itilizatè jèn oswa fennen kòm yon lòt tandans AI.

Sous: Similarweb