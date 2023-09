Asosyasyon Operatè Biwo Chanjman yo nan Nijerya fè apèl pou otonomi dijital

Asosyasyon Bureaux De Change Operatè Nijerya (ABCON) te rele Bank Santral Nijerya (CBN) pou bay Bureaux De Change (BDCs) otonomi dijital pou reyalize echanj pousantaj lajan an. Prezidan ABCON, Doktè Aminu Gwadabe, pibliye yon rapò ki mande bank apex la bay yon apwobasyon san okenn objeksyon pou BDC yo tranzisyon totalman nan operasyon dijital.

Bay BDCs otonomi dijital yo espere pote dirèksyon pousantaj dechanj, minimize volatilité mache a, ak estimile kwasans ekonomik. ABCON gen yon dosye nan reyalize konvèjans pousantaj nan tan lontan an, ki gen ladan an 2006, 2009, ak soti nan 2018 a 2020, anvan epidemi pandemi Covid-19 la.

Dapre Doktè Gwadabe, pèmèt operatè yo otonomi dijital ta fasilite dekouvèt to mache a vre, pèmèt aplikasyon an nan politik amonize Gouvènman Federal la nan echanj etranje yo, epi sipòte siveyans efikas nan tranzaksyon BDC pou konfòmite ak kondisyon legal ak regilasyon.

ABCON te aktif nan anbrase teknoloji e li te fè envestisman enpòtan nan rechèch IT, devlopman, ak aplikasyon divès solisyon dijital depi 2016. Operatè BDC kounye a gen sistèm siveyans tranzaksyon an plas, ekipe ak enstalasyon biwo IT ak koneksyon entènèt. Yo anrejistre tranzaksyon yo sou Amazon Web Service (AWS) sou entènèt an tan reyèl epi yo ekstrè rapò chak jou pou soumèt retounen. Anplis de sa, operatè yo te entegre ak Nijerya Inter-Bank Settlement System (NIBSS) ak platfòm verifikasyon Bank Verifikasyon Nimewo (BVN).

Refòm dijital sa yo non sèlman amelyore efikasite operasyonèl, men tou kontribye nan devlopman jeneral ak modènizasyon sektè BDC a. Demann ABCON pou otonomi dijital aliman ak refòm CBN te planifye pou BDC yo, ki mete aksan sou nesesite pou konfòmite ak avansman teknolojik yo.

Sous:

– Rapò ABCON

– Asosyasyon Biwo De Chanjman Operatè nan Nijerya