Atlanta Journal-Constitution akeyi Imani Dennis ak Abbey Edmonson nan Ekip Digital

Atlanta Journal-Constitution (AJC) kontan anonse l ajoute Imani Dennis ak Abbey Edmonson nan ekip dijital li a. Antanke espesyalis kontni medya sosyal, Dennis ak Edmonson pral responsab pou pwograme platfòm sosyal sal redaksyon an, tankou Facebook, Twitter, ak Instagram. Yo pral kolabore pou montre pi gwo jounalis AJC a epi kreye kontni dijital ki enteresan.

Imani Dennis te yon kontribitè enpòtan nan AJC a kòm yon endepandan epi kounye a pral rantre nan ekip la a plen tan. Anvan li te rantre nan jounal la, li te travay kòm yon estajyè dijital otòn an 2020, li te pran eksperyans nan jesyon medya sosyal, koreksyon paj dakèy sit entènèt, ak kreyasyon bilten. Dennis te jwe yon wòl enpòtan tou nan kouvri Eleksyon prezidansyèl istorik 2020 la. Devouman li ak travay enpresyonan li yo te rekonèt ak rekonpans tankou 2yèm plas pou pi bon karakteristik nan Divètisman nan GSPA 2020 pi bon jounal onè Awards.

Abbey Edmonson, ki gen yon Master of Fine Arts degre nan ekri nan Savannah College of Art and Design, pote talan kreyatif li nan ekip medya sosyal AJC a. Li te deja travay kòm yon asistan editoryal pou Invitation Magazines epi li te sèvi kòm direktè kreyatif pou Atlanta Legacy Trail la. Enterè Edmonson ale pi lwen pase ekriti; li pase tan lib li tou pou ilistre desen ak pòtrè.

Atlanta Journal-Constitution se yon òganizasyon nouvèl enpòtan nan Sidès la ki konsantre sou zafè lokal yo, ki kouvri leta ak gouvènman lokal yo, ekonomi an, amizman, ak espò. Ekip jounalis devwe li a ap fè efò pou dekouvri laverite, pwoteje dwa piblik la pou konnen, epi rann lidè kominote yo responsab pou aksyon yo. Avèk yon istwa rich ki remonte nan fondatè Atlanta Konstitisyon an 1868 ak Atlanta Journal an 1883, AJC te etabli tèt li kòm yon sous ou fè konfyans nan jounalis kredib, pwofondè.

Sous: Atlanta Journal-Constitution