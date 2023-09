Eksperyans Nostalji ak ansyen tas ze Pak

By

Si ou te grandi nan Iland epi selebre Pak, ou gen anpil chans abitye ak tas yo ki te konn vini ak ze chokola ou yo. Tas sa yo, souvan akonpaye pa ze Nestlé oswa Cadbury, te byen lwen siperyè pase tas blan debaz yo ki kounye a ranpli kofr nou yo pou konvenyans yo. Anpil nan nou te kenbe sou tas nostaljik sa yo pou ane.

Mick, yon pèseptè nouvo tas ze Pak ane 90 yo, pataje santiman sa a. Li te rasanble yon gwo koleksyon pandan ane yo, ki gen ladan tas ki gen Smarties, Jaffa Cakes, ak ba Mas. Kounye a, Mick finalman pare pou separe ak koleksyon li epi vann yo nan yon Pop Cup Shop ki sitiye nan Nick's Coffee nan Ranelagh le 23 septanm nan.

Mick ak patnè li Betzy se vandè ansyen ki gen eksperyans, souvan yo jwenn nan mache pinèz chak mwa nan Liberties yo. Fwa sa a, yo pral ofri anviwon 50 tas pou vann, ansanm ak yon seleksyon rad ak anpil atansyon chwazi nan koleksyon yo. Tas yo pa itilize ak nan kondisyon primitif, ki varye nan pri soti nan € 15 a € 30 pou chak moso. Si ou se yon pèseptè oswa tou senpleman anvi pou yon touche nan nostalji nan kofr ou, tas sa yo se yon jwenn ideyal.

Lè yo te mande sou santiman li anvè vann koleksyon an, Mick te eksprime eksitasyon ak yon dezi pou jwenn nouvo kay pou tas li renmen anpil. Li kwè ke tout moun gen yon ba chokola pi renmen, kidonk poukisa pa gen yon tas matche? Anplis de sa, Mick pa t 'kapab ede men kòmantè sou bès nan bon jan kalite tas ze Pak nan dènye ane yo. Li te raple gwosè ak fòm tas ki soti nan ane 90 yo ak kòmansman ane 2000 yo, li te deklare ke òf aktyèl yo pa bon.

Vreman vre, tas ane 2010 yo patikilyèman enèvan. Yo souvan manke ase espas pou yon tas te plen, ak defo nan konsepsyon, tankou lèv la ranvèse, non sèlman detounen nan estetik yo, men tou, yo poze yon danje sante potansyèl lè yo kenbe bwason cho. An konparezon, koleksyon Mick a se yon temwayaj nan atizana siperyè nan tan lontan an.

Si w enterese nan achte youn nan tas ze ansyen Pak sa yo, sonje ke yo ta dwe lave a la men pou asire lonjevite yo. Pop Cup Shop la 23 septanm se kote ou dwe ye si ou vle ajoute yon touche nostalji nan koleksyon ou. Pa rate opòtinite sa a pou w posede yon moso istwa tas ze Pak.

