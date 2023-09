Apple Inc: Èske komès aksyon an pi wo pase valè jis li?

By

Nan atik sa a, nou pral estime valè intrinsèque Apple Inc. (AAPL) lè nou itilize yon modèl Discounted Cash Flow (DCF). Modèl DCF la pran an kont flux lajan kach yo espere nan lavni nan konpayi an ak rabè yo nan valè prezan yo.

Pou estime koule lajan kach yo, nou itilize yon modèl 2 etap ak de peryòd to kwasans. Premye etap la reprezante pi gwo kwasans, pandan y ap dezyèm etap la reprezante yon faz kwasans pi ba. Estimasyon analis yo itilize chak fwa sa posib, epi nan ka kote yo pa disponib, nou ekstrapolasyon koule lajan kach gratis anvan an.

Nou sipoze ke konpayi ki gen koule lajan kach gratis ap ralanti pousantaj kontraksyon yo, ak konpayi ki gen koule lajan kach gratis ap grandi ap fè eksperyans yon to kwasans pi dousman sou tan. Sa a reflete lefèt ke kwasans gen tandans ralanti plis nan kòmansman ane yo pase nan ane pita yo.

Lè sa a, koule lajan kach nan lavni yo rabè nan valè prezan yo lè l sèvi avèk yon pousantaj rabè. Nou sipoze ke yon dola jodi a gen plis valè pase yon dola nan tan kap vini an. Valè aktyèl estimasyon koule lajan kach pou 10 ane yo kalkile se 1.0 billions dola ameriken.

Anplis koule lajan kach yo pou dis ane kap vini yo, nou kalkile Valè Tèminal la, ki konte pou tout koule lajan kach nan fiti pi lwen pase peryòd dis ane a. Yo itilize yon to kwasans konsèvatif pou Valè Tèminal la, ki baze sou mwayèn pwodiksyon bon gouvènman an sou 10 ane. Valè aktyèl Valè Tèminal la estime a 1.5 milya dola ameriken.

Valè Total Ekite a, ki se sòm valè aktyèl la nan koule lajan kach yo ak valè aktyèl la nan Valè Tèminal la, yo kalkile yo dwe US ​​$ 2.5 billions. Divize valè sa a pa kantite aksyon eksepsyonèl, nou jwenn ke aksyon an parèt yo ap komès alantou valè jis.

Li enpòtan sonje ke evaliasyon pwopriete yo ka enpresif, ak sipozisyon divès kalite ka afekte rezilta yo. Modèl DCF a pa konsidere siklisite endistri oswa kondisyon kapital lavni yon konpayi. Se poutèt sa, li enpòtan pou konsidere lòt faktè lè w ap evalye pèfòmans potansyèl yon konpayi.

An konklizyon, pandan ke modèl DCF a sijere ke Apple Inc. ap komès tou pre jis valè li yo, li se sèlman youn nan anpil faktè yo konsidere lè yo evalye yon envestisman. Li rekòmande pou egzamine lòt aspè tankou risk, potansyèl salè nan lavni konpare ak kamarad yo, ak opòtinite envestisman altènatif.

Sous:

– Senpleman Wall St modèl analiz