Fèt iPhone 15 la se jis alantou kwen an epi ou byen envite! Se moman sa a nan ane ankò lè Apple anonse pwogramasyon dernye iPhone yo, e ane sa a se iPhone 15 la. Evènman an, ki rele "Wonderlust", pwograme pou Madi, 12 septanm 2023, a 10:00 AM (PST). Dat pre-kòmann lan fikse pou Vandredi 15 septanm 2023 a 05:00 AM (PDT), epi dat ofisyèl lansman an se Vandredi 22 septanm 2023.

Dapre plizyè sous, gen rimè ke pwodiksyon an nan iPhone 15 ta ka chanje soti nan Lachin nan peyi Zend. Pandan ke sa a pa konfime, anpil moun yo eksite sou posibilite pou yon chanjman nan destinasyon vwayaj pou lansman an. Kit nou soti Lachin oswa peyi Zend, li enpòtan pou nou gen paspò nou pare epi asire nou gen tout dokiman vwayaj nou yo ak itinerè nou yo nan lòd.

Lè nou gade sou siksè iPhone 14 USA Pre-Order Thread, ak plis pase 25,000 post, 1 milyon opinyon, ak 1,500 vòt total, li klè ke eksitasyon an pou nouvo iPhones pa gen parèy. Èske n ap ka bat yon lòt rekò ane sa a? Se sèlman tan ki pral di.

Kòm lansman an apwoche, swiv lòd nou yo vin esansyèl. Yon fwa lòd yo kòmanse deplase nan etap "Prepare pou chajman", nou ka espere wè mouvman nan fen semèn nan. Sa a se lè nou ka kòmanse swiv pakè nou yo lè l sèvi avèk nimewo swiv yo bay la. UPS se youn nan transpòtè anbakman pou Apple, ak sit entènèt yo pèmèt nou swiv anbakman iPhone nou yo. Li enpòtan pou gen fakti nou an ak nimewo seri a, ki ka jwenn sou sit entènèt Apple la.

Youn nan eskanè ki pi antisipe pandan pwosesis anbake a se "Enpòtasyon Scan" nan Louisville, Kentucky. Eskanè sa a endike ke chajman an te otorize pwosedi enpòte nan peyi k ap resevwa a ak garanti ke iPhone a ap rive jou kap vini an. Se dènye etap enpòtan an anvan nou finalman mete men nou sou nouvo iPhone yo.

Donk, pare pou lansman iPhone 15 la! Asire w ke paspò ou a ajou, swiv lòd ou a, epi pare pou akeyi nouvo adisyon a nan fanmi Apple la.

