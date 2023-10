Yon espektak astwonomik: Eklips solè anile pou eklere Amerik yo

By

Nan dat 14 oktòb 2023, yon evènman ra selès ke yo rekonèt kòm yon eklips solè inilè, oswa "bag dife a," pral fè bèl syèl la nan Amerik yo. Kontrèman ak yon eklips solè total kote Lalin nan bouche Solèy la nèt, yon eklips annulaire rive lè Lalin nan pase ant Latè ak Solèy la men sèlman yon pati kouvri Solèy la, sa ki lakòz yon bag klere oswa "annulus". Fenomèn sa a posib grasa fòm eliptik òbit Lalin nan alantou Latè. Lè Lalin nan nan pwen ki pi lwen soti nan Latè (apogee) epi li aliman ak Solèy la, efè "bag dife" a rive. Eklips annulè k ap vini sa a pral dènye chans pou temwen yon evènman konsa nan peyi Etazini jiska 21 jen 2039.

Chemen anilasyon an, kote Lalin nan pral pase dirèkteman atravè sant Solèy la, detire atravè pati nan Oregon, Nevada, Arizona, New Mexico, ak Texas. Ka distribisyon ak kat detaye evènman an ka jwenn nan Great American Eclipse. Sepandan, menm andeyò chemen sa a, divès degre eklips la pral vizib atravè anpil nan Emisfè Lwès la. Yon wè klè nan Solèy la se ideyal pou obsèvasyon, men menm nan kondisyon nwaj, eklips la pral gen yon efè aparan, depoze yon dimness etranj pandan lajounen.

Li esansyèl pou w fè atansyon lè w ap obsève eklips la, paske reyon pwisan Solèy la ka lakòz gwo domaj nan je yo. Yo ta dwe itilize lunèt espesyal pou gade solè oswa metòd pou gade endirèk tankou pwojektè pinhole. NASA te pibliye direktiv sekirite pou evènman sa a pou asire plezi nan spektak la san risk.

Pandan eklips annulaire a, obsèvatè ki toupre White Sands Misil Range nan New Mexico ka temwen tach klere nan syèl la, ki make chemen twa misil syantifik. Wòkèt sa yo fòme yon pati nan misyon APEP NASA an, ki vize etidye enpak eklips la sou atmosfè anwo a epi konprann chanjman ki fèt nan ionosfè a akòz fluctuations rapid nan limyè solèy la. Lè yo etidye efè yo sou tanperati ionosferik ak dansite, syantis yo espere jwenn plis Sur nan fenomèn natirèl sa a.

Kit ou jwenn tèt ou sou chemen anilasyon an oswa si w ap fè eksperyans yon eklips pasyèl yon lòt kote, pwofite opòtinite sa a pou apresye bèl bagay linivè a san danje epi espere yon syèl klè 14 oktòb.

