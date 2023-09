Eklips Solè k ap vini nan Kolorado: Tout sa ou bezwen konnen

Kòm dat eklips solè k ap vini an ap apwoche, otèl, ki gen ladan Herrera a, ap fè eksperyans yon ogmantasyon nan rezèrvasyon yo. Ap dewoule 14 oktòb, espektak sa a pral premye eklips ki vizib Ozetazini depi eklips total 2017 la. Chemen anilasyon an espere travèse rejyon an alantou 10:30 am Samdi sa a, atire gwo foul moun nan espektatè anvi.

Se konsa, ki sa egzakteman se yon eklips solè annulaire? Li rive lè Lalin nan pase ant Latè a ak Solèy la pandan li nan pwen ki pi lwen soti nan Latè. Dènye fwa Etazini te temwen fenomèn sa a se te an 2012. Akòz distans li, Lalin nan parèt tankou yon disk nwa ki pi piti pase solèy la, ki kreye yon efè "bag dife" fasinan nan syèl la, ki dire apeprè 4 minit. .

Kominote sidwès Durango, ki gen ladan Cortez, Dolores, ak Dove Creek, pral gen privilèj pou yo fè eksperyans annularite a nan tout bèl pouvwa li. Kote sa yo pral jwi yon View kote Lalin nan parèt nan sant egzak solèy la.

Pou amelyore eksperyans nan, yo òganize divès evènman gade nan zòn nan, tankou nan Pak Nasyonal Mesa Verde. Sèvis Pak Nasyonal (NPS) ak NASA ap kolabore pou bay seminè edikatif ak zòn pakin deziyen pou vizitè yo. Pak la pral òganize aktivite gade nan Chapin Mesa Museum, Far View Parking, ak Amphitheater Campground Morefield. Kan yo disponib, men rezèvasyon yo konseye paske yo gen anpil chans pou vann deyò. Yo pral bay vizitè yo linèt eklips yo pandan ke materyèl yo dire, sa ki asire evènman selès sa a san danje.

Miyò, kat kwen moniman an, kote fwontyè Colorado, Arizona, New Mexico, ak Utah rankontre, ap rete fèmen soti 8 am jiska 1 pm nan jou eklips la. Fèmti sa a se yon mezi respè pou onore kwayans sakre Nasyon Navajo a, ki jere sit la. Moun Navajo yo konsidere eklips yo kòm evènman sakre epi evite travay oswa kite kay yo pandan evènman sa yo.

Pou moun ki nan lòt pati nan Kolorado, byenke yo pa pral fè eksperyans eklips konplè a, yo ka toujou temwen yon eklips pasyèl nan maten 14 oktòb la.

Si w rate eklips ane sa a, pa enkyete w. Pwochen eklips solè total la nan Kolorado pwograme pou 2048. Sepandan, si w anvi wè yon eklips total pi bonè, ou ka vwayaje bò solèy leve pou w wè youn nan dat 8 avril 2024. Eklips sa a pral pase nan Meksik, Texas, ak divès kalite. vil nan nòdès Etazini, tankou Austin, Dallas, ak Indianapolis.

Se konsa, make kalandriye ou yo epi prepare yo temwen bote awe-enspire nan yon eklips solè nan Kolorado. Sonje pou w pote linèt eklips ou yo pou asire w gade an sekirite, epi pou w prepare pou trafik potansyèl, paske evènman ra sa a espere atire gwo foul moun.

Sous:

– Otèl Herrera a: [sous]

- NASA: [sous]

– Mesa Verde National Park: [sous]