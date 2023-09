Eksplore Evolisyon Tomat: Soti nan Sovaj rive Bèl bagay

By

Byolojis nan University of Massachusetts Amherst te fè rechèch sou istwa evolisyonè tomat yo, dekouvwi seri karakteristik ki te mennen nan devlopman nan karakteristik diferan yo. Konklizyon yo, ki te pibliye nan Plants, People, Planet ak The American Journal of Botany, fè limyè sou fason fwi yo evolye nan bwa epi yo ofri enfòmasyon ki ka ede nan efò amelyorasyon rekòt nan lavni.

Etid la konsantre sou fanmi tomat modèn yo, plizyè espès sovaj yo jwenn sou kòt lwès Amerik di Sid la. Espès sovaj sa yo diferan anpil ak tomat nou abitye ak jodi a. Yo piti, vèt lè mi, e anpil gen yon gou ak yon sant dezagreyab.

Pou konprann transfòmasyon soti nan tomat sovaj sa yo nan fwi bon gou ak vizyèlman atiran nou jwi, chèchè yo te etidye sendwòm evolisyonè, ki se seri karakteristik ki fèt ansanm nan fwi. Chèchè anvan yo pa te grandi tout espès tomat sovaj yo ansanm pou yo ka rasanble prèv sendwòm sa yo.

Ekip la kolekte grenn nan 13 espès tomat sovaj ak plizyè varyant nan chak espès. Yo te grandi plant sa yo epi yo te egzamine fwi yo pou karakteristik tankou koulè, fòm, sik ak kontni asid, ak analiz ADN. Konpoze òganik temèt ki responsab pou bon sant tomat yo te mezire ak klase tou.

Rezilta yo revele ke karakteristik tankou sant, gou, ak koulè yo sendwomatik epi gen yon matche ak aparans deyò nan tomat la ak gou li yo. Rechèch sa a bay yon konpreyansyon konplè sou fason tomat sovaj diferan youn ak lòt ak nan varyete kiltive.

Etid la te benefisye tou de efò kolekte Charles Rick, ki te kolekte grenn nan espès tomat sovaj pandan vwayaj li nan Amerik di Sid. Chèchè yo te grandi grenn sa yo kolekte ansanm ak pwòp yo epi yo konpare karakteristik divès espès yo.

Rechèch sa a pa sèlman limine istwa evolisyonè tomat, men tou gen enplikasyon pou elvaj varyete fwi ki pi nourisan ak atiran. Lè yo konprann karakteristik yo ki kontribye nan kalite yo dezirab nan tomat, syantis yo ka travay nan direksyon pou devlope varyete amelyore pou konsomasyon.