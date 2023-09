XRISM Satellite lanse pou etidye Linivè nan diferan koulè radyografi

Rezime: Satelit X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), yon efò kolaborasyon ant Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ak NASA ak patisipasyon Ajans Espas Ewopeyen an, te lanse nan dat 6 septanm. Misyon XRISM se detekte longèdonn radyografi yo ak presizyon san parèy epi bay syantis yo nouvo lekti inogirasyon kote cho ak enèjik nan linivè a. Kontrèman ak teleskòp X-ray ki egziste deja, XRISM ka distenge diferan koulè nan limyè X-ray, debloke yon richès nan enfòmasyon. Enstriman li detekte radyografi atravè ti chanjman tanperati, sa ki pèmèt li idantifye eleman chimik ki prezan nan objè yo epi li vitès mouvman gaz yo. Satelit la gen pou objaktif pou bay yon nouvo gade nan linivè cho ak enèjik, obsève eksplozyon gwan distribisyon, entèraksyon twou nwa, ak fizyon gwoup galaksi nan detay san parèy. Syantis nan University of Chicago pral analize premye obsèvasyon XRISM nan grap ak gwoup galaksi masiv, avèk lespwa konprann entèraksyon ki genyen ant twou nwa supermassif ak galaksi lame yo. XRISM pral mezire tou abondans nan eleman chimik ak revele makiyaj chimik aktyèl la nan linivè a. Lanse yon satelit pou obsèvasyon radyografi soti nan espas prezante yon defi enpòtan akòz atmosfè Latè bloke radyografi. Sa a se katriyèm tantativ pou lanse ak opere yon satelit menm jan an avèk siksè, ak syantis yo optimis sou potansyèl XRISM a.

Sous:

- Inivèsite Chicago. "XRISM satelit lanse pou etidye linivè a nan diferan koulè radyografi." Phys.org. Rekipere 11 septanm 2023