Pi ansyen estrikti an bwa ki date yon demi milyon ane dekouvri nan Zanbi

Akeyològ yo te fè yon dekouvèt inogirasyon nan sit pre-istorik Kalambo Falls nan Zanbi. Yo te detere pi ansyen estrikti an bwa ki te janm jwenn, ki date prèske mwatye yon milyon ane. Estrikti ki byen konsève a fè limyè sou kapasite avanse ansyen zansèt nou yo. Jwenn a sijere ke yo te gen plis teknoloji avanse pase deja kwè.

Yo te dekouvri estrikti an bwa nan Kalambo Falls, ki sitiye tou pre fwontyè a ak Tanzani. Li estime ke li gen omwen 476,000 ane fin vye granmoun, anvan evolisyon Homo sapiens. Bwa a montre mak koupe ki endike ke yo te itilize zouti wòch pou mete de gwo mòso bwa ansanm. Yo kwè estrikti a te sèvi kòm yon platfòm, yon pasaj oswa yon abitasyon ki wo, ki fèt pou kenbe zansèt nou yo pi wo pase dlo a.

Anplis estrikti an bwa, yo te jwenn yon koleksyon zouti an bwa ki gen ladan yon kwen ak yon baton fouye tou sou sit la. Pandan ke li te deja konnen ke premye moun te itilize bwa pandan tan sa a, li te anjeneral pou rezon limite tankou dife-kòmanse oswa lachas.

Otè prensipal etid la, Larry Barham nan University of Liverpool, te deklare ke dekouvèt estrikti a se te yon "dekouvèt chans" ki te fèt pandan yon fouyman an 2019. Dosye anvan yo pou pi ansyen estrikti an bwa a te fè apeprè 9,000 ane, sa ki fè jwenn sa a. siyifikativman pi gran.

Konsève ansyen bwa se yon defi akòz tandans li pou pouri epi kite tras minim pou dosye istorik la. Sepandan, yo kwè nivo dlo wo nan Kalambo Falls te kontribye nan prezèvasyon eksepsyonèl estrikti a pandan plizyè syèk.

Chèchè yo te kapab detèmine avèk presizyon laj estrikti an bwa lè l sèvi avèk yon nouvo metòd date ki rele luminesans date. Lè yo mezire dènye fwa mineral yo te ekspoze a limyè solèy la, yo te dekouvri ke estrikti a gen omwen 476,000 ane fin vye granmoun.

Dekouvèt sa a bay bonjan apèsi sou kapasite ak avansman teknolojik ansyen zansèt nou yo. Li endike tou ke premye moun te posede imajinasyon ak ladrès ki nesesè pou konstwi estrikti konplèks an bwa lontan anvan Homo sapiens parèt.

