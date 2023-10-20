Mekanik yo nan kwasans nan misk: Ki jan Egzèsis fòm fib nan misk

Fè egzèsis regilye yo konnen ranfòse ak ton misk nou yo, men mekanis egzak yo dèyè pwosesis sa a te yon sijè nan enterè pou fizyolojis. Enjenyè MIT yo kounye a devlope yon tapi antrennman inik pou selil ki pèmèt syantis yo etidye efè piman mekanik egzèsis nan yon nivo mikwoskopik. Mat la, ki fèt ak idwojèl entegre ak mikropartikil mayetik, imite fòs misk yo eksperyans pandan egzèsis lè aktive pa yon leman ekstèn. Selil misk ki grandi sou kabann lan te "ekzèse" pa vibrasyon yo pwovoke pa mouvman leman an.

Rezilta preliminè nan eksperyans la montre ke egzèsis mekanik regilye ede fib nan misk yo grandi nan yon direksyon ki pi aliyen, ki pèmèt yo kontra nan senkronizasyon. Konklizyon sa a sijere ke eksitasyon mekanik ka gide repwann nan misk apre aksidan oswa potansyèlman ralanti efè aje. Chèchè yo planifye pou sèvi ak aparèy la pou modèl fèy misk ki fò ak fonksyonèl, ki ta ka gen aplikasyon nan robotik mou ak reparasyon tisi.

Ekip la nan MIT espere ke nouvo platfòm sa a ka bay insight sou fason fòs mekanik afekte fonksyon nan misk epi ede nan devlope terapi pou blesi nan misk ak maladi neurodegenerative. Lè yo dekouple eleman chimik ak mekanik nan fè egzèsis, yo te kapab konsantre sèlman sou fòs mekanik ki kondwi repons misk yo.

Mat la leman entegre te pwouve yo dwe yon fason ki san danje epi ki pa destriktif pou jenere fòs mekanik sou selil misk yo. Selil ki te ekspoze regilyèman nan mouvman mekanik te grandi pi lontan konpare ak selil ki pa te egzèse. Sa a montre ki jan fè egzèsis ka fòme kwasans lan ak aliyman nan fib nan misk. Konprann mekanis sa yo ka mennen nan avansman nan rejenerasyon tisi ak devlopman nan sistèm robotik adaptab.

Definisyon:

– Hydrogel: Yon materyèl mou, ki sanble ak Jell-O yo itilize nan etid sa a kòm tapi antrennman pou selil yo.

– Fòs mekanik: Fòs fizik aplike nan selil misk yo pandan egzèsis.

– Rejenerasyon tisi: Pwosesis retabli tisi ki blese oswa domaje nan kò a.

Sous:

– “Enjenyè MIT konsepsyon tapi antrennman pou selil yo” – MIT News

– “Egzèsis ak selil nan misk” – MIT Youtube