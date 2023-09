Pran fatra a: Aeolus Satellite plonje sou Latè nan Reantre Kontwole

By

Ajans Espas Ewopeyen an (ESA) te pibliye yon nouvo animasyon ki montre dènye moman veso espasyèl Aeolus la pandan li te fè antre kontwole li nan atmosfè Latè. Animasyon an, ki te kreye lè l sèvi avèk uit dènye imaj satelit la te pran, montre veso espasyèl la tonbe epi li boule nan yon disparisyon dife. Imaj sa yo te kaptire pa Tracking and Imaging Radar (TIRA), yon rada obsèvasyon espas nan Almay.

Aeolus te òbit Latè pou senk ane, mezire van planèt la sou yon echèl global. Sepandan, satelit la te kouri soti nan gaz epi yo te rale desann pa gravite ak trennen atmosferik. Nan yon efò inik pou konbat pwoblèm kap grandi nan debri espas, ESA te aplike yon asistans retounen pou satelit la.

Reantre a te enplike yon seri manèv ki te bese òbit Aeolus soti apeprè 199 mil rive jis 75 mil anwo Latè. A 2:40 pm ET, satelit la te vin tounen yon boul dife, tonbe nan atmosfè Latè. Biwo Debri Espas ESA a te swiv dènye desandan li yo.

Reantre kontwole Aeolus demontre vòl espasyal dirab ak operasyon responsab. Ekip misyon an te rete ak satelit la pou tout tan posib, gide retounen li epi asire jete responsab. Kòm Tommaso Parrinello, manadjè misyon Aeolus, te deklare, "imaj sa yo se dènye adieu nou nan misyon nou tout rate, men eritaj la ap viv."

Reantre kontwole sa a nan yon veso espasyèl se yon etap enpòtan nan direksyon pou diminye debri espas yo ak asire dirabilite alontèm nan aktivite espas yo.

Sous: ESA (Ajans Espas Ewopeyen an)