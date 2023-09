Yon gwo eripsyon solè deklanche yon tanpèt mayetik sou Latè

By

Yon dènye eripsyon masiv soti nan Solèy la te gen yon enpak enpòtan sou Latè, sa ki lakòz yon tanpèt jeomayetik. Evènman sa a te lakòz vitès van solè alantou planèt nou an rive nan vitès ki depase 1,980,000 kilomèt pa èdtan, akonpaye pa yon ogmantasyon twa fwa nan dansite plasma.

Kòz tanpèt jeomayetik sa a se te yon Coronal Mass Ejection (CME), ki te rive apeprè 12 èdtan pi bonè pase sa te espere apre li te eklate nan Solèy la. Yon CME se yon pete nan plasma ak mayetis ki soti nan kouch ekstèn Solèy la, ke yo rekonèt kòm korona a. Eripsyon sa yo ka ekspilse dè milya de tòn materyèl pandan y ap pote yon jaden mayetik ki depase enfliyans regilye mayetik Solèy la sou planèt yo.

Okòmansman, lage CME a pa t imedyatman lakòz yon gwo tanpèt mayetik sou Latè. Sepandan, kòm planèt nou an te kontinye travèse efè mayetik ki pèsistan nan CME a, yon ti tanpèt mayetik G1-klas parèt. Tanpèt sa a kapab afekte chan mayetik Latè epi deranje kondisyon metewolojik nan espas yo.

Li enpòtan pou w sonje ke CME yo, sitou lè yo gen anpil pouvwa, gen potansyèl pou deranje enfrastrikti teknolojik Latè a. Sistèm tankou griy enèji, sant done, rezo telekominikasyon, transpò, satelit, ak rezo IT kapab afekte pa dezòd sa a. CME ki sot pase a te deja pwovoke osilasyon nan jaden mayetik deyò Latè a, ki vle di enfliyans deranje li sou anviwònman planèt nou an.

Malgre risk potansyèl ak latwoublay ki asosye ak eklatman solè sa yo, yo kapab tou kreye aurora fasinan nan rejyon polè Latè. Bèl ekspozisyon limyè sa yo se rezilta iyon ki chaje elektrik nan atmosfè Latè fè kolizyon ak atòm oksijèn ak nitwojèn nan rejyon polè yo.

Pandan ke syantis yo apresye bote fenomèn natirèl sa yo, konsantre prensipal yo se sou konpreyansyon potansyèl mal ke flann solè ak CME yo ka lakòz nan sistèm teknolojik Latè. Chèchè yo ap etidye evènman sa yo avèk dilijans pou jwenn yon pi bon konpreyansyon sou enpak yo epi devlope estrateji pou pwoteje enfrastrikti enpòtan yo.

Definisyon:

– Tanpèt jeomayetik: Yon twoub nan mayetosfè Latè ki te koze pa yon chòk van solè. Li ka afekte sistèm teknolojik ak kondisyon metewolojik espas.

– Vitès van solè: Vitès van solè a, yon kouran patikil chaje Solèy la emèt, vwayaje.

– Dansite Plasma: Konsantrasyon nan patikil ki chaje elektrik, ke yo rele tou plasma, nan yon espas bay yo.

– Coronal Mass Ejection (CME): Yon eklatman pwisan nan plasma ak mayetis ki eklate nan kouch ekstèn Solèy la, korona a.

– Aurora: Yon ekspozisyon limyè natirèl nan syèl la tè a, sitou wè nan rejyon polè yo, ki te koze pa entèraksyon ant van solè ak atmosfè Latè.

Sous:

– Pa gen sous espesifik mansyone.