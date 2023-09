Limyè Nò yo eklere syèl lannwit Iland

By

Northern Lights yo, youn nan ekspozisyon natirèl ki pi fasinan nan mond lan, yo pa sèlman limite a Islann oswa Alaska. An reyalite, limyè sa yo mayifik ka wè nan divès kote atravè Iland. Pandan ke nyaj ka pafwa anpeche vi a, nan nwit klè ak aktivite solè apwopriye, Northern Lights yo ka obsève soti nan kòt nò a, pati nan kòt Antrim, Co Mayo, Ashbourne nan Co Meath, e menm zòn Dublin pandan ekspozisyon fò.

Pou moun ki anvi temwen fenomèn selès sa a, ekinoks k ap vini an 23 septanm ta ka bay yon pi bon chans pase nòmal. Sa a se akòz kondisyon yo nan jaden mayetik Latè a ak enklinezon an nan planèt la nan moman patikilye sa a. Chanjman nan chan mayetik Latè a ka afekte vizibilite Northern Lights yo, epi pandan ekinoks la, kondisyon sa yo aliman pi favorab pou gade limyè natirèl sa a.

Sepandan, li enpòtan sonje ke pa janm gen yon garanti pou temwen Northern Lights yo. Yo se yon evènman natirèl ki depann de plizyè faktè, tankou aktivite solè ak kondisyon metewolojik. Syèl twoub ka anpeche vizibilite, kidonk li rekòmande pou tcheke previzyon tan an epi chwazi yon kote ki lwen polisyon limyè pou pi bon chans pou w wè Northern Lights.

Northern Lights yo, syantifikman ke yo rekonèt kòm Aurora Borealis, se yon ekspozisyon kaptivan nan limyè kolore nan syèl la ki te koze pa entèraksyon ki genyen ant patikil solè ak jaden mayetik Latè a. Limyè sa yo ka parèt vèt, epi pafwa woz, ble, oswa koulè wouj violèt, kreye yon spektak fasinan pou moun ki gen chans ase yo temwen yo.

Kidonk, si w nan Iland epi w ap chèche fè eksperyans majik Northern Lights, kenbe yon je deyò pou nwit klè alantou ekinoks la epi ale nan yon kote ki gen yon minimòm polisyon limyè. Pandan ke pa gen okenn garanti, posibilite pou temwen sa a fenomèn natirèl tranbleman se sètènman vo efò a.

Definisyon:

– Northern Lights: Konnen tou kòm Aurora Borealis, Northern Lights yo se yon ekspozisyon limyè natirèl ki fèt nan rejyon polè yo akòz entèraksyon ant patikil solè yo ak chan mayetik Latè a.

– Equinox: Equinox a se yon epòk nan ane a kote solèy la travèse ekwatè selès la, sa ki lakòz longè lajounen ak lannwit egal pou pifò kote sou Latè.

Sous: Lisa Salmon, PA (Pa gen URL yo bay)