Astewoyid: Destriktè ak Kreyatè Lavi sou Latè?

Syantis yo ap chèche aktivman fason pou pwoteje Latè kont yon enpak astewoyid ki ka katastwofik. Sepandan, yon etid resan sijere ke yon enpak masiv astewoyid nan tan lontan an te ka jwe yon wòl enpòtan nan kickstart lavi sou planèt nou an. Etid la, ki te fèt pa Nicholas Wogan, yon astrobyològ nan University of Washington, eksplore posiblite pou yon wòch espas jeyan melanje atmosfè Latè, kreye kondisyon ki nesesè pou reyaksyon chimik ki evantyèlman mennen nan Aparisyon nan lavi.

Dapre etid la, enpak masiv soti nan astewoyid te kapab prezante gwo konsantrasyon nan cyanide idwojèn, yon konpoze esansyèl pou lavi, nan anviwònman sifas Latè. Ipotèz sa a bay yon solisyon nan mistè ki jan atmosfè Latè a te fè tranzisyon soti nan esteril nan fezab nan byoloji.

Pandan ke syantis yo te konsidere vòlkan kòm yon sous posib nan metàn ki te fasilite evolisyon nan lavi a, analiz chimik nan wòch ansyen sijere ke astewoyid yo te kapab responsab pou enjekte metàn ki nesesè nan lè a. Yon astewoyid ki gen anpil fè te kapab reyaji ak yon oseyan enpak-vaporize, sa ki lakòz yon atmosfè ki rich nan dlo, idwojèn ak kabòn. Apre yon tan, kòm atmosfè a refwadi, metàn te tonbe nan oseyan yo, jenere molekil prebiotik tankou cyanide idwojèn.

Sepandan, pandan ke ipotèz la nan chimi astewoyid-aide se konvenkan, li enpòtan yo rekonèt ke li poko yon reyalite pwouve. Plis konpreyansyon sou chimi òganik ki te mennen nan orijin lavi a nesesè pou konfime teyori sa a.

An jeneral, etid la mete aksan sou relasyon paradoks ki genyen ant astewoyid ak lavi sou Latè. Kò selès sa yo ki te kapab lakòz destriksyon an mas kapab tou te kritik nan devlopman lavi jan nou konnen li. Rechèch la mete aksan sou nesesite pou anpeche gwo enpak astewoyid nan lavni pandan y ap rekonèt balans prekari ki pèmèt lavi parèt ak fleri sou planèt nou an.

