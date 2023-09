Meteorit: Sous kache Latè nan materyèl ki gen valè

By

Meteorit ka kenbe kle pou rezoud kriz resous natirèl sou Latè. Objè ekstraterès sa yo, ki tonbe sou Latè chak ane an gwo kantite, se pa sèlman echantiyon syantifik kaptivan, men tou gen materyèl ki gen anpil valè ki ta ka itilize pou adrese demann k ap ogmante pou mineral enpòtan yo.

Youn nan materyèl sa yo se grafèn, yon sèl kouch atòm kabòn ak konduktiviti enpresyonan ak fòs. Yo te jwenn grafèn nan meteyorit ki te tonbe nan Allende, Meksik, ak Queen Alexandra Range nan Antatik. Materyèl mèvèy sa a gen yon pakèt aplikasyon epi li konsidere kòm yon dekouvèt enpòtan.

Yon lòt jwenn enpòtan nan meteyorit se tetrataenite, yon alyaj fè-nikèl. Tetrataenite yo te akeyi kòm yon ranplasman potansyèl pou mineral latè ra yo itilize nan leman pèmanan, ki se eleman enpòtan anpil nan divès endistri tankou fabrikasyon machin ak informatique.

Byenke se pa tout meteyorit ki pral gen materyèl ki gen anpil valè tankou grafèn oswa tetratenit, yo ka toujou sèvi kòm modèl chimik ak mineralojik pou repwodui resous ki nesesè sou Latè. Lè yo etidye konpozisyon meteyorit, syantis yo ka jwenn apèsi sou fòmasyon ak distribisyon materyèl sa yo epi devlope estrateji pou apwovizyone yo dirab sou planèt nou an.

Mining astewoyid oswa Lalin nan, nan lòt men an, poze defi enpòtan ak depans. Kounye a, pa gen okenn zòn linè yo te idantifye kòm apwopriye pou min komèsyal, ak lojistik nan èkstraksyon ak transpòte resous ki soti nan espas yo se imans. Olye de sa, li ka pi pratik yo ekstrè materyèl ki gen anpil valè nan meteyorit isit la sou Latè.

Malgre ke kapasite pou min espas toujou sou devlopman, ekspè predi yon avni pwomèt pou ekstraterès resous ekstraterès. Sepandan, lide ke bezwen resous natirèl nou yo ka satisfè sèlman atravè min astewoyid oswa linè se mal plase. Solisyon reyalis yo ka jwenn nan pwòp lakou nou an, lè nou eksplore potansyèl meteyorit kòm yon sous materyèl ki gen anpil valè.

An konklizyon, meteyorit yo kenbe yon gwo kantite resous ki pa eksplwate ki ta ka ede rezoud kriz resous natirèl nou an. Lè nou etidye objè ekstraterès sa yo, nou ka dekouvwi materyèl ki gen anpil valè tankou grafèn ak tetrataenite epi jwenn apèsi sou repwodwi yo sou Latè yon fason dirab. Pandan ke lide nan min espas enteresan, li esansyèl pou pa neglije potansyèl meteyorit kòm yon sous materyèl ki gen anpil valè isit la sou planèt nou an.

