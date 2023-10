NASA konsidere rediksyon nan finansman pou teleskòp espasyèl Hubble ak Chandra

By

NASA ap fè fas ak rediksyon potansyèl nan divizyon astrofizik li yo, ki ka gen enpak sou de gwo pwogram teleskòp espasyal, dapre yon rapò resan. Teleskòp Espas Hubble ak Obsèvatwa Chandra X-Ray, ki te fè kontribisyon enpòtan nan konpreyansyon nou sou linivè a, te kapab wè rediksyon nan finansman.

Pandan yon prezantasyon bay komite Ameriken Nasyonal Akademi Syans, Jeni, ak Medsin sou astwonomi ak astrofizik, Mark Clampin, direktè divizyon astrofizik NASA a, te revele ke kontrent bidjè yo ka mande pou rediksyon "ki pa espesifye" nan finansman pou teleskòp sa yo. Sa a se nan yon efò pou asiyen resous nan nouvo pwogram nan NASA, kòm ajans la espere nivo bidjè pou ane fiskal 2024 yo rete menm jan ak ane anvan an.

Divizyon astwofizik la te mande prèske $1.56 milya dola pou pwochen ane fiskal la, men Clampin te rekonèt li pa posib pou jwenn finansman konplè. Nan ka ta gen gwo rediksyon bidjè, priyorite yo ta dwe diminye finansman pou misyon nan operasyon pwolonje, ki gen ladann teleskòp Hubble ak Chandra.

Hubble, an kolaborasyon ak Teleskòp Espas James Webb NASA a, se yon zouti enpòtan pou rechèch syantifik ak eksplorasyon. Chandra, nan lòt men an, te lanse an 1999 epi li pa te sibi misyon sèvis tankou Hubble. Li se kounye a fè fas a defi operasyonèl akòz laj li.

Pandan ke Hubble te opere efikasman, Clampin te note ke li te an sèvis pou yon tan long epi li reprezante yon pòsyon enpòtan nan bidjè astrofizik la. Chandra, nan lòt men an, ap rankontre difikilte epi li mande pou ogmante efò pou kenbe operasyon li yo.

Bidjè 2024 pwopoze a soti nan Mezon Blanch lan asiyen $ 93.3 milyon dola pou Hubble ak $ 68.7 milyon dola pou Chandra. Chif sa yo reprezante apeprè 10% demann bidjè total pou divizyon astrofizik NASA an 2024.

Li enpòtan pou remake ke desizyon finansman NASA yo toujou annatant apwobasyon, epi ajisteman yo ka fèt anvan yo detèmine bidjè final la.

