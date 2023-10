Chandrayaan-3: Yon misyon siksè ak okèt momantane

Chandrayaan-3, misyon linè Endyen an, te konsidere kòm yon siksè malgre rankontre kèk dezavantaj minè. De jou apre aterisaj Vikram la ak Pragyan rover sou Lalin lan, yon enstriman ki te sou abò rover la te fè eksperyans yon blakawout momantane. Santosh Vadawale, envestigatè prensipal Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), te eksplike ke blakawout la te koze pa yon adisyon an reta nan yon karakteristik sekirite, ki inadvèrtans etenn lòd APXS la. Sepandan, fòt la te korije byen vit epi enstriman an te byen fè analiz in situ sou tè ak wòch Lalin nan.

Kontrèman ak rapò ki di ke Vikram lander ak Pragyan rover yo te espere reveye pandan dezyèm jou linè a, Vadawale klarifye ke yo pa janm te fèt pou fè sa. Adrese yon sesyon nan Enstiti Rechèch Fondamantal Tata (TIFR), Vadawale te mete aksan sou ke misyon an te vrèman yon siksè konplè. Li te di plis ke chaj Chandrayaan-3 yo te bay ekselan done syantifik, ak APXS a bay kokenn enfòmasyon ki kounye a ap analize an detay.

San dout, misyon Chandrayaan-3 make yon etap enpòtan nan efò eksplorasyon espas Lend yo. Pepen yo rankontre pandan operasyon misyon an tipik pandan misyon konplèks sa yo epi yo pa kouvri reyalizasyon li yo. Fonksyònman siksè APXS la ak done syantifik ki gen anpil valè yo rasanble nan sifas Lalin nan kontribye nan avanse konpreyansyon nou sou jeoloji linè ak pave wout la pou pwochen misyon linè.

Sous:

– Santosh Vadawale, envestigatè prensipal Spectrometer X-Ray Patikil Alpha (APXS)

- Enstiti Tata pou rechèch fondamantal (TIFR)