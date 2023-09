Ki jan sèvo imen an ajiste koulè sou lòt planèt yo

Sèvo imen an gen yon kapasite enkwayab pou adapte yo ak diferan kondisyon limyè, sa ki pèmèt nou wè koulè kòm "nòmal" menm lè nou mete linèt solèy tente oswa lè nou laj ak je nou vin pi jòn. Sepandan, ki sa ki ta rive si nou te ekspoze a koulè nan yon anviwònman konplètman abitye, tankou yon lòt planèt? Dapre ekspè yo, sèvo nou yo ta ka ajiste pou wè koulè sa yo kòm pi net sou tan.

Michael Webster, yon syantis vizyon kognitif, sijere ke kèlkeswa koulè a ​​ki pi fò sou yon lòt planèt ye, li ta evantyèlman parèt gri astwonòt. Pou egzanp, si moun ta vwayaje nan Mas, Planèt Wouj la ta piti piti kòmanse parèt pi mawon oswa gri olye pou yo wouj. Syèl Marsyen an, ki parèt okr pou nou, ta kòmanse parèt pi ble pou eksploratè espas, byenke pa menm ble ak Latè.

Sepandan, pèsepsyon koulè sou lòt planèt yo ta depann de koulè dominan nan atmosfè a ak nan jaden flè. Ajisteman sèvo a ta dwe enfliyanse pa relasyon ki genyen ant limyè ki vini nan atmosfè a ak koulè yo nan anviwònman an. Nan yon senaryo kote yon ègzoplanèt te gen vejetasyon koulè wouj violèt ak yon syèl lò, sèvo a ta ka ajiste yon fason diferan.

Repons sèvo a nan koulè se pa sèlman ki baze sou koulè, men tou sou entansite. Si yon anviwònman gen yon palèt koulè limite, sèvo a vin pi adapte ak chanjman sibtil nan lonbraj. Apre yon tan, koulè ki lave-soti ta dwe pèrsu kòm plis vibran, ak vis vèrsa.

Pandan y ap tann pou astwonòt yo adapte yo ak yon nouvo planèt, gen posibilite pou kreye yon aparèy ki filtre ak ajiste anviwònman an pou yo otomatikman. Derya Akkaynak, yon enjenyè ak oseanograf, ap travay kounye a sou yon algorithm òdinatè ki rele "Sea-thru," ki ajiste imaj anba dlo yo gade tankou si yo te pran sou tè. Lè yo korije filtraj ble ki te koze pa dlo, algorithm la ofri yon nouvo pèspektiv sou anviwònman anba dlo.

Malgre ke pwosesis pou ajiste koulè sou yon planèt etranje rete ensèten jiskaske moun aktyèlman vizite youn, eksperyans nan fon lanmè a ka bay yon apwoksimasyon. Nan absans limyè wouj, pwofondè submerged parèt jòn, kreye yon eksperyans vizyèl etranj ak abitye.

An konklizyon, sèvo imen an posede adaptabilite remakab lè li rive wè koulè nan diferan anviwònman. Lè yo ekspoze a koulè abitye sou lòt planèt, sèvo nou an ta gen anpil chans ajiste pou wè yo kòm pi net sou tan, ak faktè tankou atmosferik dominan ak koulè jaden flè jwe yon wòl nan ajisteman sa a. Anplis de sa, pèsepsyon sèvo a nan koulè enfliyanse pa tou de teinte ak entansite. Pandan w ap tann pou astwonòt yo adapte, gen posiblite pou devlope aparèy ki otomatikman filtre ak ajiste anviwònman an pou yo. Gwo twou san fon lanmè a bay yon aperçu sou ki jan sèvo a ta ka reponn a palèt koulè enkoni.

Sous:

– Syans Viv