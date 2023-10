Etidye Pyebwa Konsève pou Konprann Risk Tranblemantè nan Nòdwès Pasifik la

Chèchè ki soti nan US Jeological Survey Earthquake Science Center ak University of Arizona ap itilize pye bwa ki konsève nan Nòdwès Pasifik la pou jwenn yon konesans sou risk tranblemanntè nan rejyon an. Ekip la te kolekte pyebwa ki te kwè yo te mouri pandan gwo tranblemanntè sou liy fay yo nan zòn Puget Sound. Lè yo analize bag pye bwa yo, yo te idantifye yon pike kabòn-14 nan ane 774-75 AD yo. Lè yo konte pou pi devan bag final la sou pye bwa yo, yo detèmine ke pye bwa yo te mouri ant 923 ak 924. Sa sijere ke tou de fay deklanche tranblemanntè an menm tan, lyen de fay yo epi ki endike yon risk tranbleman tè ki pi wo nan zòn nan pase te panse deja.

Rechèch sa a bay bonjan apèsi sou aktivite sismik nan Nòdwès Pasifik la epi li ede syantis yo pi byen konprann liy fay rejyon an ak risk tranblemanntè. Lè yo etidye dosye jewolojik la, chèchè yo ka rasanble enfòmasyon ki soti nan tranblemanntè ki sot pase yo epi sèvi ak li pou fè prediksyon sou evènman nan lavni. Konprann risk tranblemanntè enpòtan anpil pou devlope plan repons efikas pou ijans ak bati enfrastrikti rezistan.

Sous: US Jeological Survey, University of Arizona

Rebati emaye dan

Dan emaye se sibstans ki pi difisil ki pwodui nan kò a, men yon fwa li kraze, kounye a pa gen okenn fason pou repare li. Sepandan, chèchè nan University of Washington te fè yon dekouvèt enteresan ki ta ka revolisyone reparasyon dan. Yo te jwenn yon fason pou fè selil souch yo tounen ameloblast, selil ki responsab pou pwodui emaye dan yo. Sa a ankouraje pwodiksyon an nan emaye rudimentaire, ki ta ka potansyèlman mennen nan devlopman nan "plonbaj vivan" nan plak moute kavite ak emaye aktyèl la.

Nan lavni, rezilta sa yo ta ka ede tou nan grandi dan laboratwa ki ka ranplase dan ki pèdi oswa ki domaje grav. Sa a ta bay yon solisyon ki pi natirèl ak ki dire lontan konpare ak enplantasyon dantè tradisyonèl oswa fo dan. Kapasite nan rejenere emaye dan ta siyifikativman amelyore sante dantè ak kalite lavi pou anpil moun.

Sous: University of Washington

Lajan pou pèp la

Mank lajan se yon kòz prensipal nan sanzabri. Pou eksplore enpak asistans monetè sou sanzabri, chèchè nan University of British Columbia te fè yon etid kote yo te bay yon sèl fwa transfè lajan kach san kondisyon $7,500 dola Kanadyen bay 50 moun ki fè eksperyans sanzabri. Etid la te jwenn ke moun k ap resevwa transfè lajan kach yo te depanse plis nan bezwen esansyèl tankou manje, lwaye, ak transpò. Anplis de sa, pandan yon ane, yo te pase mwens jou nan abri ak plis jou nan lojman ki estab.

Etid sa a mete aksan sou benefis potansyèl yo nan bay asistans lajan kach dirèk bay moun ki fè eksperyans sanzabri. Lè nou adrese pwoblèm enstabilite finansye a, li posib pou amelyore byennèt pèsonèl epi redwi depandans sou abri tanporè yo. Gen plis rechèch ki nesesè pou eksplore diferan apwòch pou abòde sanzabri ak pou devlope estrateji ki pi efikas pou bay moun ki nan bezwen yon sipò ki gen sans.

Sous: University of British Columbia

Vitès lapòs ak patisipasyon votè yo

Vòt pa lapòs vin de pli zan pli popilè, espesyalman nan eta tankou Oregon ak Washington kote li pi fasil pou rezidan yo vote. Yon chèchè nan Washington State University te egzamine kijan vitès sèvis lapòs lokal la kapab afekte patisipasyon elektè yo, sitou nan eta ki gen lwa vòt ki pi restriksyon. Etid la te jwenn ke yon sèvis lapòs lokal efikas ogmante chans pou moun vote, espesyalman nan zòn ki gen règ vòt ki pi sevè.

Rezilta yo mete aksan sou enpòtans yon sistèm livrezon lapòs efikas nan asire ke bilten vòt yo rive alè epi yo ka konte. Kòm vòt pa lapòs vin pi gaye, li enpòtan pou rezoud nenpòt baryè ki ta ka anpeche moun patisipe nan pwosesis demokratik la. Efò pou amelyore efikasite sèvis lapòs ak rasyonalize pwosesis vòt la ka ede amelyore patisipasyon elektè yo epi asire yo tande vwa tout moun.

Sous: Washington State University

Pespektiv tan Pasifik Nòdwès

Chèchè nan Portland State University te itilize modèl òdinatè ak aprantisaj machin pou predi modèl tan kap vini yo nan Nòdwès Pasifik la anba trajectoire aktyèl la nan rechofman planèt la. Surprenante, chèchè yo te jwenn ke pi gwo modèl sikilasyon atmosferik ki enfliyanse move tan lokal yo pa espere chanje anpil, espesyalman nan sezon fredi. Sa vle di ke modèl metewolojik nou fè eksperyans nan rejyon an pa ka sibi chanjman enpòtan malgre planèt la t ap chofe kò.

Sepandan, li enpòtan pou sonje ke rechèch sa a konsantre sou pi gwo modèl move tan, ak enpak lokalize tankou vag chalè, tanpèt, ak evènman metewolojik ekstrèm ka toujou rive pi souvan nan lavni akòz chanjman nan klima. Konprann enpak potansyèl chanjman klima a sou modèl metewolojik rejyonal yo esansyèl pou devlope estrateji pou bese efè li yo.

Sous: Portland State University