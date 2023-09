Northern Lights nan Iland ak Northern Ireland: Yon ekspozisyon natirèl espektakilè

By

Si ou te janm vle temwen fenomèn mayifik nan limyè nò yo, ou pa bezwen antrepriz tout wout la nan Islann oswa Alaska. Iland ak Northern Ireland ofri ekspozisyon sansasyonèl nan aurora borealis la, penti syèl la lannwit nan vèt vivan, woz, ble, ak koulè wouj violèt. Pandan ke nyaj ka pafwa anpeche gade nan, nwit klè ak aktivite solè ki nesesè yo ka bay aperçu sou montre limyè natirèl sa a.

Pi bon kote yo obsève limyè nò yo nan Iland gen ladan kòt nò Iland di Nò, kòt Antrim, Co Mayo sou kòt lwès, Ashbourne nan Co Meath, ak potansyèlman zòn Dublin pandan ekspozisyon fò. Sepandan, gade yo pa garanti, ak ekinoks kap vini an 23 septanm ta ka ofri yon pi bon chans akòz kondisyon nan jaden mayetik Latè a ak enklinezon planèt la nan moman sa a.

Pwosesis Aurora a kòmanse ak eklatman solè, eripsyon sou solèy la ki lage dè milya de tòn radyasyon nan espas. Patikil sa yo rive nan atmosfè Latè a apeprè de jou apre, kote kèk jwenn kenbe nan chan mayetik planèt la epi yo trase nan direksyon poto Nò ak Sid. Lè yo fè kolizyon ak atòm ak molekil nan atmosfè a, yo kreye koulè vibran limyè nò yo.

Syèl klè ak polisyon limyè minimòm enpòtan lè w ap eseye temwen aurora la. K ap viv lwen vil yo ak tout ti bouk bay yon pi bon chans pou wè gwo ekspozisyon yo, byenke menm soti nan vil Dublin, yo te rapòte opinyon espektakilè. Astwonomi Iland gen yon sèvis alèt aurora, ki prevwa lè eksplozyon solè yo pral rive ak ki lè patikil yo espere rive nan atmosfè Latè a.

Kèk ane kap vini yo se patikilyèman favorab pou temwen limyè nò yo, paske aktivite solèy la fikse nan pik an 2025. Sepandan, kondisyon metewolojik yo ka prezante defi, ak syèl la twoub souvan obstrue vizyon an. Malgre sa, nwit klè rive, ki ofri opòtinite pou fè eksperyans fenomèn natirèl tranbleman sa a.

Sous: Astronomy Ireland magazin