Retounen echantiyon astewoyid: Misyon OSIRIS-REx NASA ap prepare pou aterisaj latè

Apre yon vwayaj sèt ane atravè lespas, veso espasyèl NASA OSIRIS-REx pral touche sou Latè wikenn sa a, li pote yon echantiyon presye ki soti nan astewoyid Bennu. Envestigatè prensipal misyon an, Dante Lauretta, te eksprime enkyetid li sou potansyèl pou yon aterisaj aksidan, men asire ke ekip la gen yon plan backup an plas.

OSIRIS-REx te fè listwa an 2020 lè li te vin premye veso espasyèl ki te vizite astewoyid Bennu ki toupre Latè a. Nan mwa Oktòb ane sa a, li avèk siksè kolekte echantiyon nan yon manyen-and-go manevwe. Kounye a, veso espasyèl la nan etap final yo nan misyon li, ak kapsil la retounen espere dousman ateri nan dezè Utah dimanch maten.

Sepandan, ekip rekiperasyon an prepare pou nenpòt rezilta inatandi. Yo te pratike pou plizyè senaryo asire prezèvasyon echantiyon an nan ka ta gen yon anomali aterisaj. Si yon aksidan rive, yo pral pran echantiyon an nan yon chanm pwòp pou minimize kontaminasyon. Pwovizyon pou enprevi yo pral disponib tou sou plas si sa nesesè.

Pratik rekiperasyon an te kontinyèl pou ane ak dènyèman abouti nan simulation nan Utah. Ekip la te fikse tèt yo pou yo wè ki jan rapidman yo ka rekipere echantiyon an epi pote l tounen nan laboratwa a pou trete. Leson yo aprann nan misyon retounen echantiyon astewoyid anvan yo, tankou misyon Genesis ak Stardust NASA yo, te enfòme pwosedi ak planifikasyon pou OSIRIS-REx.

Nan ane k ap vini yo, syantis yo pral analize echantiyon OSIRIS-REx retounen pou jwenn apèsi sou sistèm solè bonè ak fòmasyon planetè. Pandan se tan, veso espasyèl la pral kontinye misyon li pou etidye yon lòt astewoyid toupre Latè, Apophis, an 2029.

