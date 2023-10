InSight Lander NASA detekte pi gwo tranblemanntè ki te janm anrejistre sou Mas

By

Nan dat 4 me 2022, aterisaj InSight NASA te fè yon dekouvèt inogirasyon sou Mas. Li te detekte yon tranblemanntè mayitid 4.7 soti nan yon distans stupéfiants de 2,000 kilomèt lwen. Evènman sa a, ke yo rekonèt kòm S1222a, se te pi gwo tranblemanntè ki te janm anrejistre sou Planèt Wouj la, osi byen ke sou nenpòt lòt planèt san konte Latè.

Pandan ke grandè a nan 4.7 ka pa enpòtan pa estanda Latè, li te toujou yon fe enpresyonan konsidere Mas pa gen kolizyon plak tektonik. Okòmansman, syantis yo te kwè tranblemanntè a te koze pa yon aksidan meteyorit, paske li te montre karakteristik ki sanble ak pi piti tranblemanntè ki te deklanche pa enpak meteyorit. Sepandan, absans okenn kratè fre oswa siy enpak te mennen yo eksplore eksplikasyon altènatif.

Apre yo fin analize done ki soti nan divès satelit NASA, Ajans Espas Ewopeyen an, Ajans Espas Emira Arab Ini yo, Òganizasyon Endyen Rechèch Espas, ak Administrasyon Espas Nasyonal Lachin nan, syantis yo pwopoze yon nouvo teyori. Yo te fè ipotèz ke tranblemanntè a te rezilta fòs tektonik ki te aji sou kwout yon sèl pyès Mas la.

Kontrèman ak Latè, ki gen plizyè plak tektonik, kwout Mas la se yon sèl antite. Men, li sibi fòs jeyolojik entèn yo, ki gen ladan refwadisman ak retresi, ki ka lakòz estrès nan kwout planèt la. Lage estrès sa a gen anpil chans deklanche aktivite sismik yo obsève pandan tranblemanntè S1222a a.

Pandan ke rezon egzak dèyè ensidans sa yo rete enkoni, dekouvèt S1222a te siyifikativman avanse konpreyansyon nou sou aktivite sismik Marsyen. Constantinos Charalambous, yon ko-otè etid la, te eksprime optimis sou debouche pwosesis tektonik Mas yo pi lwen.

Pandan NASA ap pouswiv objektif li pou voye moun sou Mas, konprann kote estrès sa yo rive pral enpòtan anpil nan detèmine sit apwopriye pou baz potansyèl nan lavni. Aterisaj InSight la, ki te ateri sou Mas an 2018, te jwe yon wòl enstrimantal nan kolekte done sou kwout, manto, ak nwayo Marsyen an. Anvan misyon InSight te pèdi kouran, te anrejistre apeprè 1,300 tranblemanntè, ki gen ladan evènman enpòtan S1222a a.

Deteksyon tranblemanntè sa a san parèy konfime presizyon nan prediksyon ekip InSight la te fè anvan misyon an. Li bay anpil valè nan aktivite sismik ak pwosesis tektonik nan Mas, sa ki pote syantis yo yon etap pi pre yo konprann planèt sa a kaptivan.

