Pare pou kolizyon selès la: Vwayaj Galaksi Andromeda a nan chemen Lakte a.

Yon evènman astwonomik kaptivan ak enteresan ap dewoule nan kèk milya ane - fizyon an nan Galaksi Andromeda a ak pwòp Vwa Lakte nou an. Pandan ke li ka sanble tankou yon rezon pou enkyetid, pa pè, paske rankont sa a se yon dans cosmic ki te pase depi tan imemoryal. Astwonòm yo te kaptire yon imaj fasinan ki ba nou yon aperçu sou kisa spektak sezon sa a ta ka sanble.

Antre nan NGC 7727, yon galaksi spesifik ki sitiye apeprè 90 milyon ane limyè lwen nan konstelasyon Aquarius la. Foto captivan sa a, te pran pa Gemini South Obsèvatwa a, montre de galaksi espiral jeyan nan mitan fusion. Entèaksyon gravitasyonèl yo te lakòz kreyasyon gwo ke mare yo, jete zetwal nan vout enfini Cosmos la.

Istwa NGC 7727 la te kòmanse plis pase yon milya ane de sa lè de galaksi te fè kolizyon, sa ki lakòz yon chenn evènman ki kontinye fòme desten li yo. Kiryozite, nan amalgamasyon chaotic sa a abite yon pè twou nwa - youn nan chak galaksi orijinal yo. Twou nwa sa yo kenbe de dosye remakab: yo se pè twou nwa sipèmasif ki pi pre Latè ak pè ki pi pre yo te janm detekte.

Yon twou nwa gen yon mas imans 154 milyon fwa sa a nan Solèy nou an, pandan ke lòt la peze yon sibstansyèl 6.3 milyon mas solè. Malgre pwoksimite yo, yo separe pa yon distans apeprè 1,600 ane limyè. Etonanman, astwonòm yo estime ke de antite kolosal sa yo pral rantre nan yon sèl twou nwa menm plis gargantuan nan apeprè 250 milyon ane. Randevou cosmic sa a pral emèt onn pwisan nan vag gravitasyonèl atravè twal la nan espas tan an, yon evènman nou ka sèlman espere temwen ak iterasyon nan lavni nan Obsèvatwa a Onn gravitasyonèl entèferomèt Lazè (LIGO).

Fizyon NGC 7727, ki toujou an pwogrè, ap kontinye fòme galaksi an. Gwo ke mare yo, ki gen anpil zetwal jèn ak pepinyè gwan distribisyon aktif, demontre enpak kontinyèl kolizyon cosmic sa a. An reyalite, nan dezòd selès sa a, astwonòm yo te idantifye anviwon 23 objè yo kwè se jèn grap globilè - koleksyon zetwal ki fòme nan rejyon fòmasyon etwal ogmante, yo obsève souvan nan galaksi ki kominike tankou NGC 7727.

Pandan ke NGC 7727 ba nou yon aperçu captivan sou sò k ap tann Vwayaj Lakte nou an, asire w ke Sistèm Solè nou an, ki gen ladan Latè, pa an danje imedya. Dans gravitasyonèl ant Way Lakte ak Andromda ka voye Solèy nou an nan nouvo teritwa nan galaksi nou an, men vwayaj sa a pral youn nan eksplorasyon cosmic olye ke destriksyon.

Pandan n ap tann kolizyon selès sa a avèk enpasyans, ann pran yon ti moman pou n apresye mèvèy linivè nou an ak dans konplike galaksi ki nan plizyè milyon ane limyè lwen.

FAQ:

K: Ki sa ki NGC 7727?

A: NGC 7727 se yon galaksi spesifik ki sitiye apeprè 90 milyon ane limyè lwen nan konstelasyon Aquarius la. Li fòme kòm rezilta fusion de galaksi espiral jeyan.

K: Ki sa ki fè twou nwa yo nan NGC 7727 remakab?

A: Twou nwa yo nan NGC 7727 kenbe de dosye - yo se pè twou nwa sipèmasif ki pi pre Latè ak pè ki pi pre yo te janm wè.

K: Èske fizyon an nan Way Lakte ak Andromeda afekte Latè?

A: Pandan ke fizyon an pral lakòz Solèy nou an voye jete nan yon rejyon diferan nan galaksi nou an, pa gen okenn danje imedya pou Latè oswa Sistèm Solè nou an kòm rezilta kolizyon an.