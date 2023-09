Nouvo Ras nan Lalin nan: Etabli yon Ekonomi Lalin

Enterè renouvle nan Lalin lan pa kondwi ankò pa rivalite Lagè Fwad, men pito pa yon dezi etabli yon prezans alontèm sou sifas li. Peyi yo ak antite prive yo ap chèche kounye a reklame resous linè ak pwofite nan enterè komèsyal k ap grandi nan espas. Sa a make yon chanjman soti nan yon kous ant nasyon yo plante drapo sou Lalin nan nan yon maraton nan direksyon pou devlope yon ekonomi linè.

Lend, Larisi, Japon, ak Emira Arab Ini yo se pami peyi ki planifye misyon linè nan fiti prè. Misyon sa yo vize eksplore Lalin nan, etidye resous li yo, epi potansyèlman pave wout la pou etabli koloni imen. Konpayi ki baze nan Houston Intuitive Machines ap planifye tou yon misyon veso espasyèl komèsyal nan Lalin nan.

Lachin, an patikilye, te agresif avanse pwogram linè li yo. Li te vin twazyèm peyi ki te ateri sou Lalin nan an 2013 e depi li te fè pwogrè enpòtan, tankou aterisaj sou bò lwen Lalin lan epi retounen echantiyon linè sou Latè. Lachin gen plan pou debake astwonòt sou Lalin nan 2030 epi bati yon baz pèmanan. Li ap kolabore tou ak Larisi sou pwojè baz Lalin Estasyon Rechèch Lalin Entènasyonal la.

Pandan ke Lachin ka pi avanse pase lòt peyi an tèm de pwogram espas li yo, Etazini toujou kenbe yon plon enpòtan. Sepandan, endistri espas Ameriken an ap fè fas a defi. Done ki soti nan Biwo Analiz Ekonomik Ameriken an revele ke pati sektè espasyal la nan ekonomi ameriken an ap retresi. Malgre plis atansyon ak patisipasyon konpayi prive yo, kwasans endistri espasyal la pi dousman pase lòt sektè ekonomik yo.

Pandan nouvo kous la nan Lalin nan ap dewoule, li rete pou wè si Lachin, ak pwogram linè anbisye li yo ak kapasite k ap grandi, ka defye dominasyon Etazini an nan espas. Bidjè pwopoze gouvènman ameriken an pou NASA an 2024 reflete yon pi sere nan fon, sa ki poze kesyon sou angajman peyi a nan eksplorasyon espas.

An jeneral, kous la nan Lalin lan te evolye pi lwen pase fyète nasyonal ak rivalite. Kounye a li vire toutotou etabli yon ekonomi linè ak eksplwatasyon resous ak opòtinite komèsyal ke Lalin nan ofri. Rezilta kous sa a gen potansyèl pou transfòme konpreyansyon nou sou espas ak pave wout la pou nouvo fwontyè nan eksplorasyon.

