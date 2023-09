Mank Syantis Nwa Britanik yo: Adrese Rasis Enstitisyonèl nan Syans

Ofisyèlman, pa gen okenn pwofesè chimi nwa oswa fizik nan UK a, ki mennen anpil syantis yo diskite ke syans UK se enstitisyonèlman rasis. Sosyete Royal la, pi ansyen akademi syantifik nan mond lan, vize chanje sa a ak yon nouvo plan finansman ki fèt pou sipòte etidyan doktora nwa yo nan pouswiv karyè nan rechèch akademik epi evantyèlman vin pwofesè. Konplo a pral bay jiska £ 690,000 nan finansman bay senk parèy chak ane.

Doktè Mark Richards, yon chèchè fizik ak konferans nan Imperial College London, ak Pwofesè Robert Mokaya, yon ekspè nan chimi materyèl nan University of Nottingham, fè limyè sou pwoblèm sa a. Malgre ke Mokaya se yon pwofesè nan chimi depi 2008, li pa egziste ofisyèlman dapre estatistik yo kolekte pa Ajans Estatistik Edikasyon siperyè (HESA). HESA awondi nimewo yo ak senk ki pi pre a, kidonk Mokaya awondi desann nan zewo. Pandan ke li admèt ke ka gen lòt pwofesè chimi nwa nan UK a, li poko gen chans pou rankontre yo. Tou de Mokaya ak Richards konfime ke pa gen okenn pwofesè fizik nwa tou.

Nan domèn chimi, gen yon total de 520 pwofesè, pandan y ap gen 825 nan fizik. Sitiyasyon an se yon ti kras pi bon nan byosyans, ak senk pwofesè nwa sou 1,345, ak jeni, ki gen apeprè 20 pwofesè nwa sou 1,730. An jeneral, nan tout syans yo, gen sèlman 70 pwofesè nwa, ki reprezante jis 0.6% nan total la. Se sèlman 10 nan pwofesè sa yo se fanm. Kontrèman, moun nwa yo fè 4.2% nan popilasyon an nan Angletè ak Wales dapre dènye resansman an.

Gen plizyè faktè ki kontribye nan sous-reprezantasyon nan syantis nwa yo. Richards kwè ke yon mank de konsyans sou opòtinite ki disponib ak absans la nan defans sèvi kòm gwo baryè pou gwoup majinalize yo. San rezo ak sipò, li vin dekourajan pou moun ki gen talan. Estatistik yo klèman demontre ke pwopòsyon moun nwa nan syans diminye nan chak etap nan nechèl akademik la, soti nan GCSE yo nan pwofesè.

Richards, ki gen enterè nan syans yo ka remonte nan anfans li, mete aksan sou enpòtans kiryozite ak sipò nan ankouraje aspirasyon syantifik. Li te grandi nan yon kay ki gen yon sèl paran, li sonje ki jan lide fouye l te mennen l eksplore fonksyonman anndan yon priz ploge lè li te piti. Malgre ke okòmansman yo te make yon "move timoun," Richards eksplike ke kiryozite li ak dezi pou konprann ki jan bagay yo mache alimenté pasyon li pou syans.

Mank reprezantasyon nwa nan syans se yon pwoblèm konplèks ki mande yon apwòch milti aspè pou kraze rasis enstitisyonèl epi ankouraje enklizivite. Konplo finansman Royal Society a se jis yon etap nan direksyon pou rezoud diferans sa a epi asire ke syantis nwa nan UK a resevwa rekonesans ak opòtinite yo merite.

Sous:

- The Guardian: "Royal Society gen pou objaktif pou atake absans syantis nwa Britanik yo"

– Ajans Estatistik Edikasyon siperyè (HESA)