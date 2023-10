Teleskòp Espas Webb te revele kouran jè Jipitè a

By

Teleskòp Espas Webb te fè yon dekouvèt remakab sou Jipitè, pi gwo planèt nan sistèm solè nou an. An jiyè 2022, Webb te detekte yon gwo kouran avyon ki t ap tire atravè ekwatè Jipitè a. Avyon an ap vwayaje a yon vitès apeprè 320 mil pa èdtan (515 kilomèt pa èdtan) epi li sitiye nan yon altitid apeprè 25 mil (40 km) nan stratosfè ki pi ba Jipitè a.

Anvan konklizyon sa a, astwonòm yo te konnen egzistans avyon lès-wès nan atmosfè Jipitè a. Sepandan, analiz djèt ki fèk dekouvwi sa a k ap deplase rapid sijere ke dinamik entèn Jipitè a ka pi dinamik pase sa te panse anvan. Rechèch ki egzamine avyon an te pibliye nan Nature Astronomy.

Teleskòp Espas Webb, ki te lanse nan mwa desanm 2021, ap fè obsèvasyon syantifik depi jiyè 2022. Li te kaptire imaj byen vivan ak perspicaces nan Cosmos la, ki gen ladan imaj nan aurora yo luminesan sou poto Jipitè a ak bag yo ki antoure Iran ak Satin.

Yo te pran imaj ki sot pase yo nan kouran jè Jipitè a lè l sèvi avèk Kamera Near-Enfrawouj Webb la. Imaj sa yo te revele ke pati nan atmosfè Jipitè a te detounen pa mouvman avyon an. Yo te swiv jè a atravè sizay van vizib nan imaj la, ki te endike chanjman nan vitès van nan diferan wotè ak distans nan atmosfè planèt la.

Dekouvèt jè a ki toupre tropopoz Jipitè a, rejyon ki nan kwen troposfè li a, sijere ke sikilasyon atmosferik planèt la alantou ekwatè li a pi sanble ak sa ki nan Satin pase sa yo te konnen anvan.

Pandan ke Webb ka obsève Jipitè sèlman nan yon distans, misyon k ap vini tankou Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ESA a ak Europa Clipper NASA a pral bay yon gade pi pre sou jeyan gaz la ak lalin li yo. Misyon sa yo pral mennen ankèt sou satelit Jipitè yo, tankou Callisto, Europa, ak Ganymede, yo kwè se satelit ki gen oseyan ki ta ka sipòte lavi ekstraterès.

Sepandan, li pral pase plizyè ane anvan misyon sa yo rive nan sistèm Jipitè a. Europa Clipper a espere rive nan 2030, pandan y ap JUICE te planifye pou rive Jipitè nan 2031. Antretan, nou ka apresye vaksen etonan yo te kaptire pa Kamera tou pre-enfrawouj Webb nan yon distans.

Sous: Astwonomi Lanati