Nouvo prèv gaz kabonik sou Lalin Jipitè Europa sipòte potansyèl pou lavi

By

Syantis yo te dekouvri gaz kabonik sou sifas lalin Jipitè Europa, dapre obsèvasyon James Webb Space Telescope. Yo kwè ke Europa gen yon vas oseyan anba kokiy glas li a, ki fè li yon kandida chans pou ebèje lavi. Prezans nan gaz kabonik, yon engredyan esansyèl pou lavi jan nou konnen li, plis sipòte lide a ke Europa ta ka potansyèlman sipòte lavi.

Diyoksid kabòn ki sou sifas Europa a pi konsantre nan yon rejyon ke yo rekonèt kòm Tara Regio, ki karakterize pa yon sifas jèn ak iregilye. Rejyon an tou te deja revele prezans sèl. Syantis yo kwè ke gaz kabonik la gendwa soti nan oseyan entèn Ewòp la.

Teleskòp Espas James Webb te itilize NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) pou detekte gaz kabonik la. NIRSpec aji tankou yon prism, divize limyè nan yon spectre koulè ak revele eleman ki prezan nan objè byen lwen. Obsèvasyon teleskòp la bay bonjan enfòmasyon sou konpozisyon sifas Europa ak potansyèl li pou sipòte lavi.

NASA gen plan pou plis eksplore Europa ak misyon Europa Clipper la, ki pral lanse an 2024. Misyon an gen pou objaktif pou envestige soutèr lalin lan epi detèmine si li genyen kondisyon ki apwopriye pou lavi. Veso espasyèl la pral vole pa Europa plizyè fwa, kolekte done ki ta ka bay apèsi san parèy sou kò selès entrigan sa a.

Teleskòp Espas James Webb, yon kolaborasyon ant NASA, Ajans Espas Ewopeyen an, ak Ajans Espas Kanadyen an, fèt pou etidye objè byen lwen nan linivè a. Gwo glas li pèmèt li pran plis limyè pase Teleskòp Espas Hubble a, pandan y ap kapasite enfrawouj li yo pèmèt li gade nan nyaj cosmic yo epi antre nan rejyon ki pa aksesib pou lòt teleskòp. Espektwomèt teleskòp la tou pèmèt syantis yo etidye atmosfè ègzoplanèt yo, elaji konpreyansyon nou sou monn potansyèl abitab pi lwen pase sistèm solè nou an.

An jeneral, dekouvèt gaz kabonik sou sifas Ewòp la ajoute ak prèv k ap grandi ke lalin sa a kapab sipòte lavi. Plis eksplorasyon ak etid Europa pral enpòtan anpil nan debouche mistè yo nan mond sa a kaptivan.

Sous:

– Mashable: "James Webb Space Telescope tach diyoksid kabòn sou lalin Jipitè a Europa" (2022)