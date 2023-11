Nouvo imaj ki soti nan teleskòp James Webb eklere Sant Galaktik la

By

Teleskòp James Webb, ki renome pou kaptire imaj mayifik, te yon lòt fwa ankò bay yon aperçu nan bèl bagay yo nan espas. Fwa sa a, gade li te tonbe sou sant galaksi Voye Lakte a, revele detay san parèy sou katye cosmic nou an. Konsantre sou Sagittarius C, yon rejyon ki fòme zetwal apeprè 300 ane limyè lwen Sagittarius A (twou nwa supermassif galaksi a) ak 25,000 ane limyè lwen Latè, teleskòp la te montre pati ki pi dans nan anviwonman nou an.

Nan koleksyon imaj sa a fasinan, teleskòp James Webb revele plis pase 500,000 zetwal ak grap protostar nan rejyon an. Protostars sa yo, ki toujou nan pwosesis fòmasyon ak akimile mas, kontribye nan nwaj la tranble nan dezòd ki karakterize sant galaktik la. An konparezon, pwòp rejyon nou an nan espas parèt siyifikativman rar.

Dapre pwofesè University of Virginia Jonathan Tan, ki te kolabore ak ekip obsèvasyon an, sant galaktik la reprezante anviwònman ki pi ekstrèm nan Voie Lakte a. Jiska kounye a, done yo te rasanble sou rejyon ekstraòdinè sa a te manke nivo rezolisyon ak sansiblite teleskòp Webb la.

Nan kè bouyon an se yon protostar kolosal, ki depase pwa solèy nou an plis pase 30 fwa. Enteresan, objè solè imans sa a kache limyè ki soti nan zetwal yo ki sitiye dèyè li, fè rejyon an parèt mwens peple pase sa li vrèman ye. Kòm yon rezilta, sa nou obsève se yon estimasyon konsèvatif nan foul moun aktyèl la ki abite nan metwopòl astwonomik sa a. Panse a li kòm Times Square nan espas, menm si san yon restoran Guy Fieri-pou kounye a.

Imaj kaptivan sa yo bay chèchè yo yon opòtinite pou yo soumèt teyori aktyèl fòmasyon zetwal yo nan tès ki pi solid jiska prezan. Enstriman NIRCam (Near-Infrared Kamera) teleskòp Webb la te kaptire simagri emisyon idwojèn iyonize a gwo echèl, ki reprezante kòm koulè ble sou bò ki pi ba nan imaj yo. Sa a ka soti nan foton enèjik yo pibliye pa zetwal jèn ak masiv. Etonan, echèl la absoli nan rejyon an kenbe syantis yo sou gad, jistifye plis envestigasyon.

Dirijan ekip obsèvasyon an, Samuel Crowe te mete aksan sou rechèch ki pèmèt imaj sa yo, ki deja egziste ak k ap vini yo, pral amelyore anpil konpreyansyon nou sou zetwal masiv yo. Debouche nati yo se menm jan ak fouye nan istwa orijin nan yon pòsyon sibstansyèl nan linivè a.

Teleskòp James Webb toujou avegle nou ak imaj remakab li yo, soti nan temwen nesans zetwal yo nan konstelasyon Virgo a nan kaptire prezans dlo alantou yon komèt nan senti astewoyid prensipal la. Chak nouvo revelasyon ankouraje kiryozite nou sou Cosmos la epi fè nou sonje mèvèy imans k ap tann eksplorasyon yo. Erezman, entènèt la asire ke eksperyans ekstraòdinè sa yo pa pral fennen tankou dlo nan je nan lapli a. Avèk teleskòp James Webb toujou operasyonèl, nou ka kontinye debloke sekrè linivè a.