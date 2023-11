Eksplore Dezòd la: Nouvo Dekouvèt ki soti nan Teleskòp Espas James Webb

By

Teleskòp Espas James Webb dènyèman te kaptire yon imaj sansasyonèl ki ofri yon aperçu nan sant chaotic nan galaksi Voie Lakte nou an. Dapre NASA, imaj sa a montre Sagittarius C, yon rejyon ki fòme etwal ki sitiye apeprè 300 ane limyè ak Sagittarius A, twou nwa supermassif santral la nan Voie Lakte. Ki sa ki fè imaj sa a vrèman ekstraòdinè se ke li revele karakteristik ak detay ki pa janm te wè anvan, gras a kapasite avanse teleskòp Webb la.

Nan imaj sa a, gen apeprè 500,000 zetwal vizib, ak yon sèl zetwal an patikilye vòlè dokiman Pwen Enpòtan an. Yon etwal ti bebe, ke yo rekonèt kòm yon protostar, te atire atansyon astwonòm yo. Pwotostar sa a se masiv, li peze plis pase 30 fwa mas solèy nou an. Imaj la tou mete aksan sou yon gwoup protostar ki emèt ekoulman lumineux, okoumansman de yon dife, nan baz yon nwaj dans enfrawouj-nwa. Pwotostar sa yo antoure pa nyaj gaz ajite, mayetize, sa ki lakòz yo enpak sou gaz ki antoure a ak van pwisan yo, jè, ak radyasyon.

Yon lòt dekouvèt remakab nan imaj sa a se prezans yon rejyon ki pa wè nan gaz idwojèn iyonize. Gaz iyonize sa a vlope yon nwaj dans pousyè, sa ki kreye estrikti ki sanble ak zegwi ki sanble yo oryante dezòd nan divès direksyon. Samuel Crowe, envestigatè prensipal ekip obsèvasyon an, planifye pou l approfondie etid estrikti sa yo nan rechèch nan lavni.

Lè yo obsève rejyon espas sa a, syantis yo espere jwenn bonjan enfòmasyon sou pwosesis fòmasyon zetwal yo. Sant galaktik Voie Lakte a prezante yon anviwònman ekstrèm ki pèmèt astwonòm yo teste ak rafine teyori aktyèl fòmasyon zetwal yo. Teleskòp Espas James Webb la pral bay enfòmasyon san parèy sou nesans ak evolisyon zetwal yo, sa ki ofri yon opòtinite inik pou debouche istwa orijin linivè nou an.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon protostar?

A: Yon protostar se yon jèn etwal k ap devlope nan premye etap fòmasyon li yo.

K: Ki sa ki koule nan fòmasyon zetwal?

A: Ekoulman yo se gwo kouran gaz ak pousyè jenn zetwal yo emèt. Yo jwe yon wòl enpòtan nan fòme anviwònman ki antoure a epi yo ka afekte fòmasyon nouvo zetwal yo.

K: Ki sa ki iyonize gaz idwojèn?

A: gaz idwojèn ionize refere a atòm idwojèn ki te pèdi elektwon epi ki vin chaje. Prezans gaz iyonize souvan asosye ak rejyon fòmasyon zetwal aktif.

K: Ki distans sant galaktik la ak Latè?

A: Sant galaktik ke Teleskòp Espas James Webb ap obsève a se apeprè 25,000 ane limyè lwen Latè.

Sous:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Depatman astwonomi University of Virginia: https://astronomy.as.virginia.edu/