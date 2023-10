Teleskòp Espas Webb dekouvri kouran jè a gwo vitès nan atmosfè Jipitè a

By

Teleskòp Espas James Webb NASA a te fè yon dekouvèt enteresan nan atmosfè Jipitè a—yon kouran avyon gwo vitès ki sitiye anlè ekwatè planèt la, ki kouvri plis pase 3,000 mil lajè. Nouvo karakteristik sa a bay bonjan enfòmasyon sou entèraksyon ki genyen ant kouch atmosfè ajite Jipitè a epi mete aksan sou kapasite inik teleskòp Webb la.

Dirije pa Ricardo Hueso nan University of Basque Country nan Bilbao, Espay, ekip rechèch la itilize done ki soti nan Kamera tou pre-enfrawouj Webb a (NIRCam), ki te kaptire nan mwa Jiyè 2022. Pwogram Syans Early Release Teleskòp la, ansanm ki te dirije pa Imke de. Pater soti nan University of California, Berkeley, ak Thierry Fouchet nan Obsèvatwa a nan Pari, ki vize pran imaj Jipitè nan entèval 10 èdtan, oswa yon sèl jou Jipitè, lè l sèvi avèk diferan filtè yo detekte chanjman nan ti karakteristik nan divès altitid nan planèt la. atmosfè.

Imaj segondè rezolisyon yo jwenn pa Webb sezi chèchè yo, revele karakteristik sèk ki te deja obsève kòm brouyar twoub. Lè yo swiv karakteristik sa yo ansanm ak wotasyon rapid Jipitè a, ekip la te vin pi byen konprann nati dinamik atmosfè planèt la. Espesyalman, yo te kapab idantifye sizayman van, oswa rejyon kote vitès van an chanje ak wotè oswa distans, epi swiv kouran jè a gwo vitès.

Atmosfè Jipitè a konsiste de plizyè kouch, ak kapasite inik imaj Webb a pèmèt syantis yo analize diferan altitid epi izole kouran avyon an. Dekouvèt sa a ofri enfòmasyon ki gen anpil valè sou dinamik atmosferik Jipitè epi sèvi kòm yon temwayaj sou kapasite obsèvasyon pwisan Teleskòp Espas James Webb la.

