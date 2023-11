Nouvo Modèl itilize AI pou pwoteje bato ki soti nan vag vakabon yo

Syantis nan University of Copenhagen ak University of Victoria te devlope yon modèl inovatè entèlijans atifisyèl (AI) pou predi vag vakabon ak amelyore sekirite pou veso oseyan louvri. Pandan ke yon fwa vag vakabon yo te ranvwaye kòm mitik, resan akseptasyon pa kominote syantifik la te pouse yon eksplorasyon pi fon nan kòz yo ak karakteristik yo. Ekip rechèch la te ogmante done min ak teknik aprantisaj machin entèpretab pou analize plis pase 1 milya vag, ak yon konsantre sou idantifye faktè ki responsab pou fòmasyon koton enprevizib sa yo.

Etid la itilize The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), yon katalòg vag konplè ki enkòpore done ki soti nan boue ki sitiye nan 158 kote diferan atravè kòt Etazini ak teritwa lòt bò dlo. Soti nan seri done imans la, ki gen ladan 1.5 milya vag, plis pase 100,000 yo te idantifye kòm vag vakabon ki baze sou kritè fiks yo. Sèvi ak done vag sa a, yo te fòme yon rezo AI pou ekstrè yon ekwasyon matematik ki ankapsule varyab konbine yo ki kontribye nan fòmasyon vakabon. Lè sa a, ekwasyon sa a te entèprete konplè nan yon kontèks teyori vag ki egziste deja, sa ki lakòz devlopman nan yon modèl ki kapab repwodui konpòtman vagabon li te ye ak prevwa evènman nan lavni.

Siyifikasyon rechèch sa a se nan potansyèl li pou revolisyone endistri anbakman an lè li diminye risk ki asosye ak vag vakabon yo. Modèl ki fèk konstwi a pèmèt konpayi anbakman yo jwenn apèsi enpòtan sou pwobabilite pou yo rankontre vag vakabon danjere sou wout yo planifye. Lè yo itilize algorithm ekip rechèch la devlope, konpayi anbakman yo kapab kounye a fè evalyasyon risk egzat epi pran desizyon enfòme pou chanje wout yo kòmsadwa.

Chèchè yo te fè tou de algorithm la ak rechèch vaste yo disponib pou piblik la, fasilite aksè toupatou nan zouti ki amelyore sekirite maritim. Nan yon epòk kote teknoloji dènye kri kontinye transfòme endistri yo, entegrasyon AI ak aprantisaj machin nan domèn sa a montre posiblite imans yo pou pwoteje bato kont fenomèn natirèl enprevi.

Kesyon yo poze souvan (Kesyon yo mande anpil)

K: Ki sa ki vag vakabon?

A: Vag vakabon yo se vag oseyan ki louvri ki apeprè de fwa gwosè vag ki antoure yo e yo konnen pou enprevizib yo.

K: Ki jan chèchè yo te idantifye vag vakabon?

A: Ekip rechèch la te itilize Free Ocean Wave Dataset (FOWD), ki te bay done vag ki soti nan boue nan divès kote. Dapre kritè espesifik, plis pase 100,000 vag yo te idantifye kòm vag vakabon nan seri done a.

K: Ki jan AI te kontribye nan etid la?

A: Entèlijans atifisyèl ak teknik aprantisaj machin yo te anplwaye pou analize done masiv la epi idantifye varyab ki responsab fòmasyon vag vakabon yo. Apwòch sa a ki baze sou done pèmèt kreyasyon yon modèl prediksyon.

K: Ki benefis potansyèl pou endistri anbake a?

A: Modèl AI devlope atravè rechèch sa a ofri konpayi anbakman kapasite pou evalye risk ki asosye ak vag vakabon sou wout yo planifye. Konesans sa a pèmèt chanjman wout enfòme, amelyore sekirite veso lanmè louvri.

K: Èske modèl la aksesib a piblik la?

A: Wi, ekip rechèch la te fè algorithm la, rezilta rechèch la, ak done metewolojik ak vag yo disponib pou piblik la. Ouvèti sa a pèmèt aksè toupatou nan zouti ki ankouraje sekirite maritim.