Leve non ak otòn nan Bioregion Malvinoxhosan nan Lafrik di sid

Yon etid resan ki gen tit "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," pibliye nan Earth-Science Reviews, eksplore disparisyon bèt maren pandan kòmansman an. Mwayen peryòd Devonian. Peryòd sa a te karakterize pa yon klima pi cho ak nivo lanmè ki pi wo, ak yon gwo mas ki rele Gondwana ki sitiye tou pre Pòl Sid la.

Chèchè yo, ki te dirije pa Doktè Cameron Penn-Clarke, te kolekte epi analize yon kantite siyifikatif done fosil yo konprann orijin ak disparisyon nan biota Malvinoxhosan, yon gwoup bèt maren ki te pwospere nan dlo ki pi fre e ki enkli divès kalite kristase. Atravè teknik avanse analiz done yo, yo te idantifye kouch diferan nan ansyen wòch, yo chak montre yon bès nan kantite espès bèt maren sou tan.

Etid la revele ke n bès nan biota Malvinoxhosan la te korelasyon ak chanjman nan nivo lanmè ak klima. Pandan klima a t ap chofe, bèt maren espesyalize ak dlo fre Malvinoxhosan yo te disparèt epi yo te ranplase pa espès plis jeneralis ki adapte ak dlo ki pi cho. Chanjman nivo lanmè a te deranje baryè oseyan natirèl yo, sa ki te pèmèt dlo ki pi cho ki soti nan rejyon ki pi pre ekwatè a koule epi ki mennen nan kolonizasyon espès dlo ki pi cho yo.

Disparisyon nan biota Malvinoxhosan te lakòz yon efondreman nan ekosistèm polè, ki soti nan ki divèsite biyolojik pa janm refè. Rechèch la sijere ke efè konbine nan chanjman nan nivo lanmè ak tanperati yo te faktè prensipal yo dèyè evènman disparisyon sa a. Li toujou ensèten si evènman disparisyon sa a gen rapò ak lòt moun pandan peryòd Early-Mwayen Devonian an, kòm enferans laj yo manke.

Etid la tou mete aksan sou vilnerabilite nan anviwònman polè ak ekosistèm nan chanjman nan nivo lanmè ak tanperati. Konprann evènman disparisyon ki sot pase yo ka bay bonjan apèsi sou kriz divèsite biyolojik n ap fè fas jodi a.

Sous:

