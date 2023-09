Satelit pou gade dlo a kaptire oseyan k ap chofe sou kòt Kalifòni

Yon kolaborasyon ant NASA ak ajans espas franse a, CNES, te devlope misyon satelit Dlo Sifas ak Topografi Oseyan (SWOT), ki kapab mezire karakteristik oseyan yo, tankou El Niño, ak detay san parèy. Enstriman entèferomètr rada Ka-band satelit la (KaRIn) gen kapasite pou mezire wotè sifas lanmè toupre litoral, sa ki bay bonjan enfòmasyon pou chèchè yo ak pwediktè yo.

El Niño, yon fenomèn klima peryodik, karakterize pa pi wo nivo lanmè ak tanperati oseyan ki pi cho sou kòt lwès Amerik yo. Dlo oseyan cho ki soti nan El Niño k ap devlope a ap deplase nan nò sou kòt lès Oseyan Pasifik yo, kominike avèk yon vag chalè maren ki pèsistan. Dlo cho sa yo fèk enfliyanse devlopman siklòn Hilary.

Vizyalizasyon satelit SWOT la nan wotè sifas lanmè sou kòt Lwès Etazini an nan mwa Out montre wotè ki pi wo pase mwayèn nan wouj ak zoranj, ki endike dlo ki pi cho, ak wotè ki pi ba pase mwayèn nan ble ak vèt. Nivo lanmè yo gen tandans pi wo nan kote ki gen dlo pi cho, kòm dlo elaji lè li chofe.

Mezi yo te fè pa misyon satelit SWOT la bay opinyon konplè sou oseyan planèt la ak lak dlo dous ak rivyè. Done yo kolekte pa SWOT pral gen anpil valè pou chèchè ak pwediktè nan etidye devlopman ak pwogrè nan fenomèn tankou El Niño. Nan pespektiv septanm nan, US National Oceanic and Atmospheric Administration te prevwa yon gwo El Niño pou sezon fredi k ap vini an, ak plis pase yon chans 70%.

El Niño asosye tou ak feblès van alize ekwatoryal yo epi li ka pote kondisyon pi fre, pi mouye nan Sidwès Etazini ak sechrès nan peyi nan lwès Pasifik la, tankou Endonezi ak Ostrali.

