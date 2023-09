SpaceX lanse avèk siksè wòkèt Falcon 9 ak Booster tè

SpaceX te reyalize yon lòt siksè lansman ak aterisaj ak fize Falcon 9 li nan Madi swa. Lansman an te fèt depi Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid. Sa a te make 66yèm lansman SpaceX nan ane a, mete aksan sou angajman kontinye konpayi an nan eksplorasyon espas.

Fize Falcon 9 la te pote 22 satelit Starlink nan òbit ki ba Latè. Satelit sa yo fè pati efò kontinyèl SpaceX pou kreye yon rezo entènèt mondyal. Avèk lansman sa a, premye etap fize a te konplete 17yèm misyon li a ki gen siksè, sa ki montre reutilizasyon misye SpaceX yo.

Lansman an te okòmansman an reta, men li te repwograme pou 11:48 pm lè lokal. Malgre reta a, lansman an te yon siksè, e telespektatè yo te kapab gade tout emisyon an an dirèk. Lansman sa a ajoute nan kantite misyon k ap grandi SpaceX te konplete, sa ki solidifye repitasyon li kòm yon lidè nan endistri espasyèl la.

Kapasite SpaceX pou ateri ak reitilize wokèt se yon reyalizasyon enpòtan nan eksplorasyon espas. Re-itilize wokèt non sèlman diminye depans, men tou reprezante yon etap nan direksyon pou vwayaj espas dirab. Lè yo ateri ak rekipere misil yo, SpaceX ka fè misyon espasyèl yo pi aksesib ak efikas nan lavni.

Lansman siksè sa a tou mete aksan sou plis enpòtans rezo satelit pou divès endistri, tankou kominikasyon, navigasyon, ak teledeteksyon. Avèk deplwaman satelit Starlink yo, SpaceX gen pou objaktif pou bay kouvèti bande mondyal ak pon divizyon dijital la.

An jeneral, dènye lansman ak aterisaj fize Falcon 9 SpaceX la montre pwogrè konpayi an kontinye ap fè nan teknoloji espasyèl ak angajman li pou revolisyone eksplorasyon espas. Siksè aterisaj rapèl la ak deplwaman plis satelit Starlink pote nou pi pre yon avni kote vwayaj nan espas ak kominikasyon vin pi aksesib epi dirab.

