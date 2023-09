Nouvo Timelapse kaptire sik lavi nan djondjon ki gen move sant

By

Syantis yo te dènyèman dokimante nesans la kaptivan ak pouri anba tè nan yon djondjon ki gen fòm diferan notwa pou odè pike li yo. Djondjon nan kesyon an se pati vizib nan yon chanpiyon stinkhorn ke yo rekonèt kòm Phallus impudicus. Anjeneral, li grandi tou pre bwa ak plant ki pouri, pwolonje jiska 10 pous anwo tè a. Se bouchon tij la ki kouvri ak limon oliv-mawon ki rele gleba, ki responsab pou fetidite a ékivok djondjon an emèt.

Dapre University of Florida, yo te konpare odè stinkhorns ak vyann ki dekonpoze, poupou pouri, ak dlo egou. Malgre bon sant repulsif li yo, djondjon nan stinkhorn se vre manjab. Lè yo konsome nan eta ze li yo, yo di gou nan stinkhorn komen yo sanble ak nwazèt.

Chanpiyon stinkhorn a soti nan yon ti baz ki gen fòm ze antere l 'nan tè a ak ancrage nan tè a pa filaman blan. Baz sa a gen yon mas limon ak spor ki evantyèlman devlope nan bouchon an move sant nan djondjon an.

Nan yon videyo kaptivan, chèchè yo te jere yo pran tout sik lavi djondjon stinkhorn la nan twa èdtan. Okòmansman, djondjon an soti nan baz li yo epi rapidman grandi nan gwosè plen li yo. Mouch yo byen vit trase nan gleba a ak fèt sou limon an pou anviwon 10 èdtan, retire kouvèti a oliv-mawon. Pandan kèk jou kap vini yo, kò blan ki rete a, ke yo rekonèt kòm yon "dwèt kadav," kòmanse dekonpoze anvan finalman ranvèse. Pye a fini ak kò fruktifikasyon an dekonpoze ak gaye tounen nan tè a.

Sik lavi kout sa a pèmèt stinkhorns konplete sik repwodiktif yo. Bouchon an nan djondjon an gen espò, ki mouch ak lòt envètebre enjere pandan y ap konsome limon an. Lè sa a, espò sa yo gaye nan nouvo kote atravè ekskreman bèt sa yo. Estrateji roman sa a mete fongis stinkhorn apa de pifò lòt fongis ki fòme djondjon, ki dispèse spor lè yo lage yo nan lè a.

Biwo forè gouvènman an te pataje videyo timelapse remakab la pou rejyon Soest-Sauerland nan lès Almay. Li te pran twa semèn pou pran pye a, ak chèchè yo ap tann pasyans pou stinkhorn la devlope epi tcheke kamera a regilyèman. Videyo a bay yon gade fasinan sou sik lavi a ak estrateji repwodiktif inik nan djondjon stinkhorn la.

Sous:

– Inivèsite Florid

– Regionalforstamt Soest-Sauerland atravè Facebook