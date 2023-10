Pwototip Moon Rover NASA an konplete kou obstak lalin

Nouvo pwototip rover lalin NASA an, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), te konplete avèk siksè yon kou obstak ki similye tèren rezistan sifas linè a. Rover a pral lanse nan poto sid linè an Novanm 2024 abò yon fize SpaceX Falcon Heavy.

Pou teste mobilite VIPER la, enjenyè nan Glenn Research Center NASA an nan Cleveland te kreye yon anviwònman linè simulation ak gwo wòch, pant apik, ak kratè pwofon. Rover a pral ateri sou Mons Mouton, yon mòn ki toupre poto sid lalin lan, epi yo pral gen pou l karakterize anviwònman linè pou seleksyon sit aterisaj pwogram Artemis nan lavni pandan misyon apeprè 100 jou li a.

NASA te pataje yon videyo sou dènye tès mobilite rover la, ki montre kapasite l pou l simonte defi potansyèl li pral fè fas sou sifas linè a. Tès yo enkli manevwe nan pant apik, travèse kratè, ak navige tè ki sanble ak sab move. Siksè fini tès sa yo montre ke VIPER byen ekipe pou eksplore tèren solid lalin lan.

Nan kad pwogram Artemis NASA an, ki vize etabli yon koloni linè pèmanan, VIPER pral jwe yon wòl enpòtan nan idantifye kote yo ka ekstrè dlo ak lòt resous pou sipòte rete ki dire lontan sou lalin lan. Anplis de sa, misyon VIPER la ap chèche dekouvri orijin dlo jele ak lòt volatil sou lalin lan, prezèvasyon yo pandan plizyè milya ane, ak chape yo soti nan tè linè a.

Enjenyè nan Johnson Space Center NASA an nan Houston te teste tou dènye enstriman syans VIPER la, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT se yon egzèsis percussive rotary ki pral itilize pou rekipere koupe tè ki soti jiska twa pye anba sifas linè a. Enstriman sa a pral bay done ki gen anpil valè sou fòs, konpakte, ak tanperati nan tè linè a.

Fini avèk siksè tès mobilite VIPER yo ak entegrasyon dènye enstriman syans li yo pote NASA yon etap pi pre pou debloke mistè poto sid lalin lan epi pave wout pou eksplorasyon linè nan lavni.

