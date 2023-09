Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA pou retounen echantiyon nan astewoyid Bennu

Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA an ap pase sou Latè wikenn sa a, e li pote avèk li yon echantiyon yo kolekte nan astewoyid Bennu ki kapab danjere. Nan yon misyon istorik, sa a pral premye fwa ke NASA kolekte materyèl ki soti nan yon astewoyid epi mennen l tounen sou Latè. Pwojè Teleskòp Virtuel la, ki te dirije pa astrofizisyen Italyen Gianluca Masi, planifye pou retransmèt evènman an an tan reyèl, bay imaj an tan reyèl sou veso espasyèl la ak Kapsil Retounen Egzanp ki koute chè li yo.

Difizyon an pwograme pou kòmanse a 7 pm EDT samdi 23 septanm. Sepandan, kondisyon metewolojik oswa lòt faktè ka afekte kapasite pou obsève sond OSIRIS-REx la depi tè a.

OSIRIS-REx te lanse soti nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid an septanm 2016 e li te rive nan astewoyid Bennu nan mwa Out 2018. Apre dezan obsèvasyon, veso espasyèl la kolekte materyèl ki soti nan sifas Bennu. An 2021, veso espasyèl la te revoke sistèm pwopilsyon li e li te kòmanse vwayaj li tounen sou Latè, ki pral debouche sou liberasyon echantiyon an nan bwat retounen nan fen semèn sa a. Kanistè a sipoze ateri nan rejyon dezè a ozalantou ranje tès ak fòmasyon Utah militè ameriken an.

Etidye materyèl astewoyid tankou Bennu ka bay bonjan apèsi sou sistèm solè bonè ak konpozisyon matyè a pandan tan sa a. Apre echantiyon an retounen, li pral katalòg ak analize sou yon peryòd de ane soti nan fen 2023 rive 2025. Omwen 75% echantiyon an pral konsève nan Johnson Space Flight Center NASA a nan Houston pou rechèch nan lavni.

Misyon sa a make yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas, e rezilta yo nan echantiyon astewoyid sa a ta ka debloke sekrè sou orijin sistèm solè nou an. Apre misyon sa a, veso espasyèl la pral chanje non OSIRIS-APEX epi li pral antre nan yon vwayaj nan astewoyid Apophis ki toupre Latè a, kote li pral etabli nan òbit alantou wòch espasyal la pa 2029.

