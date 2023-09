Misyon Osiris-REx NASA a bay yon echantiyon astewoyid Bennu avèk siksè sou Latè

By

Misyon Osiris-REx NASA reyalize yon etap enpòtan lè li te delivre yon echantiyon astewoyid Bennu sou Latè. Apre yon vwayaj sèt ane nan vwayaje dè milya de mil, bwat echantiyon an touche desann nan yon dezè Utah. Reyalizasyon sa a make pi gwo bwote materyèl ekstraterès nenpòt nasyon pote tounen depi astwonòt Apollo yo te retounen ak echantiyon wòch lalin.

Veso espasyèl Osiris-REx te lage kanistè a, ki gen apeprè yon tas kafe nan wòch ak lòt materyèl kolekte nan men Bennu, pandan li te pase toupre sifas planèt la. Astewoyid Bennu a te plis pase 200 milyon kilomèt lwen nan epòk la. Misyon sa a se premye tantativ NASA pou pote echantiyon astewoyid tounen sou Latè.

Astewoyid tankou Bennu reprezante blòk bilding primitif nan sistèm solè bonè nou an epi yo bay bonjan apèsi sou chimi a ki ta ka mennen nan fòmasyon nan lavi sou Latè. Lè yo etidye echantiyon sa yo, syantis yo espere jwenn yon pi bon konpreyansyon sou pwosesis ki te fòme planèt nou an ak potansyèlman dekouvri endikasyon sou orijin lavi yo.

Kanistè echantiyon an te andire nan kondisyon ekstrèm yo pandan li te fè dènye desandan li yo, li te fè eksperyans tanperati ki pi cho pase lav. Li te oblije decelere soti nan yon vitès 36 fwa pi vit pase son an anvan ateri nan dezè Great Salt Lake Utah. Ekip rekiperasyon yo te prepare ak repete anpil pou asire yon rekipere siksè echantiyon presye a.

Apre rekiperasyon an, yo pral voye mamit lan nan Johnson Space Center NASA nan Houston, Texas, kote li pral estoke ansanm ak lòt echantiyon espas eksteryè, tankou wòch lalin. Pwochen etap la se louvri bwat la nan yon laboratwa espesyal epi kòmanse egzamen an nan materyèl la kolekte. Yo pral konsève yon pati nan echantiyon an pou pwochen syantis yo etidye ak zouti ki pi avanse, menm jan ak etid k ap kontinye sou wòch lalin yo te pote pa astwonòt Apollo yo.

Sous: NASA