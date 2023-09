Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA mete pou depoze echantiyon astewoyid yo

Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA an pral retounen sou Latè dimanch 24 septanm nan pou l delivre echantiyon ki soti nan astewoyid Bennu. Etap sa a make premye tantativ NASA pou rekipere yon moso wòch pi bon kalite. Veso espasyèl la pwograme pou depoze kapsil ki gen echantiyon astewoyid yo a 10:55 am ET. Ou ka gade moman istorik la an dirèk atravè NASA TV, aplikasyon NASA an, ak sit entènèt ajans lan.

Plan an se pou veso espasyèl la depoze kago li yo pandan yon vole fèmen sou Latè. Lè sa a, kapsil la pral fè yon aterisaj asistans ak parachit nan ranje tès ak fòmasyon Utah Depatman Defans la. Kote aterisaj la dwe nan yon elips espesifik. OSIRIS-REx te lanse nan mwa septanm 2016 e li te rive nan astewoyid Bennu an desanm 2018. Apre li te pase dezan ap obsève wòch espasyal la, veso espasyèl la te ateri sou Bennu epi li te kolekte yon echantiyon nan sifas li an oktòb 2020.

Misyon sa a enpòtan paske li make premye tantativ NASA pou rekipere yon echantiyon nan yon astewoyid. Bennu se yon ti astewoyid ki toupre Latè ke syantis yo kwè ta ka separe de yon astewoyid ki pi gwo ki gen anpil kabòn 700 milyon a 2 milya ane de sa. Lè yo pote echantiyon astewoyid la tounen sou Latè, syantis yo espere dekouvri endikasyon sou orijin lavi yo epi si astewoyid yo te pote blòk lavi yo sou planèt nou an.

Yon fwa yo bay echantiyon an, OSIRIS-REx ap kontinye misyon li pou eksplore astewoyid Apophis. Yo pral chanje non misyon an nan OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Rete mizajou sou nouvèl espas vòl lè w suiv nou sou Twitter epi make paj Gizmodo pou vòl espasyal la.

