Yon veso espasyèl NASA retounen sou Latè ak echantiyon astewoyid

Nan yon misyon enteresan, yon veso espasyèl NASA ki rele OSIRIS-REx pral retounen sou Latè apre li te pase plizyè ane ap etidye yon astewoyid ki tou pre. Veso espasyèl la pral lage yon kapsil ki gen moso soti nan astewoyid la, ke yo rekonèt kòm Bennu, ki pral antre nan atmosfè Latè epi parachit desann nan seri tès ak fòmasyon Utah nan dezè West Utah.

Misyon OSIRIS-REx la te kòmanse nan mwa septanm 2016 lè veso espasyèl la te lanse e li te vwayaje nan Bennu, yon astewoyid toupre Latè. Nan dat 20 oktòb 2020, veso espasyèl la te ateri avèk siksè sou Bennu epi sèvi ak bra robotik li pou kolekte yon echantiyon wòch ak pousyè sou sifas astewoyid la.

Objektif misyon an, dapre NASA, se ede syantis yo konprann ki jan planèt yo fòme, ki jan lavi te kòmanse, ak amelyore konesans nou sou astewoyid ki ta ka gen enpak sou Latè. Lè yo analize echantiyon astewoyid yo, syantis yo espere jwenn bonjan enfòmasyon sou orijin sistèm solè nou an ak potansyèl pou lavi pi lwen pase Latè.

Aterisaj kapsil OSIRIS-REx la pral difize an dirèk pa NASA, ak pwoteksyon kòmanse a 10 am ET dimanch 24 septanm nan. Ou ka gade kouran an sou Televizyon NASA, aplikasyon NASA an, sit entènèt ajans lan, ak chanèl YouTube.

Misyon sa a make yon etap enpòtan nan eksplorasyon nou an nan espas ak konpreyansyon nou sou linivè a. Li demontre kapasite veso espasyèl nou an pou kolekte epi pote echantiyon ki soti nan kò selès byen lwen yo. Etid echantiyon sa yo pral bay bonjan repons pou kèk nan kesyon ki pi pwofon sou orijin lavi ak linivè.

Sous: NASA