Enpòtans Inklinatè nan Siveyans Volkan yo

Tiltmeter yo te jwe yon wòl enpòtan nan siveyans vòlkan pandan plizyè dizèn ane, yo bay bonjan insight sou konpòtman vòlkan yo ak mouvman magma yo. Pandan ke metòd ki baze sou satelit yo te vin pi enpòtan nan dènye ane yo, tiltmeters rete yon zouti serye ak esansyèl pou syantis yo.

Itilizasyon done enklinezon yo nan siveyans vòlkan yo soti nan kòmansman 20yèm syèk la lè syantis yo te kòmanse rekonèt korelasyon ki genyen ant eripsyon vòlkanik ak chanjman nan topografi. Doktè Thomas Jaggar, yon vòlkanològ pyonye, ​​te kòmanse swiv chanjman enklinezon nan volkan Awayi an 1917 lè l sèvi avèk enstriman ki fèt espesyalman.

Youn nan pwogrè enpòtan nan teknoloji tiltmeter te vini nan ane 1950 yo lè Dr Jerry Eaton te devlope tiltmeter nan tib dlo. Enstriman sa a te pèmèt pou mezi egzak nan enklinezon, ki pèmèt syantis yo swiv mouvman an nan somè Kīlauea a pandan eripsyon yo. Tib tib dlo a konsiste de twa po dlo ki konekte ansanm, ki deplase an repons a enklinezon tè a. Lè yo mezire pwofondè dlo a nan chak po, syantis yo ka detèmine degre nan enklinezon.

Anrejistreman kontinyèl nan done enklinezon tib dlo te pwouve yo gen anpil valè paske li te bay yon seri tan nan mezi, sa ki pèmèt pou idantifikasyon sik enflasyon ak deflasyon ant eripsyon yo. Dosye kontinyèl enklinezon sa a te pèmèt syantis yo fè dekouvèt ki pa t ap posib si done yo te kolekte sèlman pandan eripsyon yo.

Nan ane 1970 yo, tiltmeter elektwonik yo te prezante, bay mezi menm plis presi. Enstriman sa yo enstale nan twou ki pwoteje epi yo ka mezire enklinezon desann nan yon fraksyon mikroradian chak minit.

Nan dènye ane yo, done enklinezon ki soti nan somè Kīlauea a te montre resanblans ak dosye ki soti nan ane 1950 yo rive nan ane 1970 yo, ki endike ke konpòtman vòlkan an pa te chanje anpil depi eripsyon an 2018. Kontinwite sa a pèmèt syantis yo sèvi ak done ki sot pase yo pou fè previzyon sou konpòtman nan lavni epi teste ipotèz sou sistèm plonbri vòlkan an.

Obsèvasyon resan yo soti nan tiltmeter tou pre kaldera Kīlauea a sijere akimilasyon magma nan yon rezèvwa Sid Caldera, menm jan ak evènman anvan yo nan 2015 ak 2021. Konesans sa a ede syantis yo konprann pwosesis aktyèl yo epi yo ka revele nouvo apèsi sou konpòtman sot pase vòlkan an.

An konklizyon, tiltmeters yo te yon zouti esansyèl nan siveyans vòlkan, bay mezi kontinyèl nan enklinezon ak kontribye nan konpreyansyon nou sou aktivite vòlkanik. Anrejistreman long ak fidèl nan enklinezon nan Kīlauea ap kontinye fasilite nouvo dekouvèt ak prévisions pou eripsyon nan lavni.

