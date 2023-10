Virgin Galactic retade misyon touris espasyal yon jou

By

Virgin Galactic te anonse yon reta yon jou pou misyon touris espasyal li a, Galactic 04. Misyon an, ki te okòmansman pwograme pou jedi 5 oktòb la, pral kounye a dewoule vandredi 6 oktòb la. Reta a se pou pèmèt ekip la konplete preparasyon ak chèk machin ki nesesè yo.

Galactic 04 pral enplike twa kliyan ki peye ki pral fè eksperyans vwayaj espas suborbital abò avyon espas VSS Unity Virgin Galactic la. Avyon an pral pote pa avyon transpò li a, VMS Eve, epi li pral dekole nan Spaceport America nan New Mexico. Egzekitif piblisite britanik Trevor Beattie, edikatè astwonomi Ameriken Ron Rosano, ak avanturyé Namira Salim pral anbake nan misyon sa a. Salim pral premye Pakistani ki rive nan dènye fwontyè a.

Ansanm ak kliyan yo, enstriktè an chèf astronot Virgin Galactic la, Beth Moses, pral prezan tou nan kabin Unity a, ede asire yon vwayaj san danje epi agreyab pou tout moun. Kelly Latimer ak CJ Sturckow pral pilote avyon espasyal la, alòske Nicola Pecile ak Jameel Janjua pral kontwole Èv.

Yon fwa misyon an fini, tou de Unity ak Eve pral tounen nan Spaceport America. Sa a pral make katriyèm vòl espas komèsyal Virgin Galactic, apre efò menm jan an nan mwa jen, out ak septanm ane sa a.

Pandan ke konpayi an kounye a planifye pou vole yon fwa pa mwa ak Unity, yo te endike ke frekans vòl yo pral ogmante siyifikativman nan 2026 lè nouvo "klas Delta" yo nan avyon espas vin operasyonèl. Nouvo machin sa yo fèt pou lanse osi souvan ke yon fwa pa semèn.

An jeneral, Virgin Galactic ap tann avèk siksè fini Galactic 04 ak pwogrè kontinye nan touris espas alavni.

