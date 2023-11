Yon melanj de Sèch ak Tanpèt: Mizajou Meteyo ki soti nan Zile Pasifik yo

Zile Pasifik yo ap fè eksperyans yon semèn relativman kalm, ak yon konbinezon de peryòd sèk ak tanpèt loraj lokalize. An patikilye, Zile Pasifik Sid yo ap jwi peryòd pwolonje tan sèk, ki bay relèv nan lapli ak presipitasyon. Sepandan, zòn tankou Tahiti ak Fidji te fè eksperyans yon ogmantasyon nan aktivite loraj, kreye yon modèl move tan dinamik atravè rejyon an.

Norfolk Island, nan lòt men an, pral temwen yon kout refwadisman pandan fen semèn kap vini an. Pandan ke diminisyon tanperati a pa espere gen yon enpak enpòtan, li pral pote yon chanjman entérésan pou rezidan yo ak vizitè yo. Apre refwadisman an, kondisyon presyon wo yo antisipe domine zile a, sa ki lakòz kondisyon metewolojik ki estab ak bèl.

Pou kenbe w enfòme, nou te prepare yon previzyon 7 jou ki kouvri tout rejyon Pasifik la. Previzyon sa a gen ladan non sèlman prediksyon tanperati, men tou yon apèsi sou modèl lapli yo espere sou semèn kap vini an. Lè w rete ajou ak previzyon an, ou ka planifye aktivite w yo epi pwofite de kondisyon metewolojik ki nan zòn ou an.

FAQ:

K: Poukisa Zile Pasifik Sid yo ap fè eksperyans sèk?

A: Zile Pasifik Sid yo kounye a ap fè eksperyans sèk akòz sistèm gwo presyon ki genyen nan rejyon an. Sistèm wo-presyon sa yo kreye kondisyon metewolojik ki estab, anpeche fòmasyon nyaj lapli.

K: Kisa ki lakòz tanpèt loraj alantou Tahiti ak Fidji?

A: Tanpèt loraj alantou Tahiti ak Fidji se yon konbinezon de faktè, tankou mas lè cho ak imid, kondisyon atmosferik enstab, ak prezans nan sistèm metewolojik konvèje. Kondisyon sa yo kreye anviwònman ideyal pou devlopman loraj.

K: Èske yon kout refwadisman sou Norfolk Island ap gen yon enpak enpòtan?

A: Refwadisman tou kout sou Norfolk Island pa sipoze gen yon enpak sibstansyèl sou kondisyon metewolojik an jeneral. Li pral prensipalman pote yon diminisyon tanporè nan tanperati, bay yon chanjman bèl pou rezidan yo ak vizitè yo.