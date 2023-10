Demaraj fabrikasyon nan espas Varda Space Industries pou ateri pwochen veso espasyèl nan Ostrali

By

Varda Space Industries demaraj fabrikasyon nan espas te anonse pwochen veso espasyèl li a pral ateri nan Ostrali. Sa vini pandan konpayi an ap kontinye travay ak regilatè ameriken yo pou jwenn apwobasyon pou premye misyon li a retounen nan Utah. Fòs Ayeryen Ameriken an ak Administrasyon Aviyasyon Federal la dènyèman te rejte aplikasyon Varda pou debake veso espasyèl li a nan dezè Utah akòz pwoblèm kowòdinasyon anba kad reantre ki rele Pati 450.

Kofondatè Varda a, Delian Asparouhov, te eksplike ke desizyon an pa te gen anyen fè ak sekirite, konsepsyon, oswa analiz machin nan men pito ak kowòdinasyon an pami twa pati ki enplike yo. Sepandan, konpayi an rete konfidan ke li satisfè tout egzijans regilasyon yo epi li ap travay pou kowòdone yon nouvo seri dat sib pou retounen nan.

Pandan Varda ap kontinye kolaborasyon li ak regilatè Ameriken yo, li te fòme yon akò ak konpayi Ostralyen Southern Launch pou pwochen kapsil li a te ateri nan Koonibba Test Range nan 2024. Asparouhov klarifye ke mouvman an nan Ostrali se pa akòz pwoblèm konfòmite regilasyon nan Etazini. Etazini men pito disponiblite a ak resous yo ofri nan diferan ranje.

Nan tan kap vini an, Varda planifye pou gen omwen twa a kat seri sou entènèt epi li vize reyalize yon kadans reantre yon fwa pa mwa pa 2026. Konpayi an te kowòdone ak lòt chenn yo, jan sa te mande pa seri tès ak fòmasyon Utah, ki demontre li. angajman pou fè patenarya ak plizyè seri pou ogmante fleksibilite.

Endistri espasyal la ap fè fas ak defi regilasyon kounye a, ak twa gwo konpayi espas ki temwaye devan Kongrè a pou mande resous adisyonèl pou FAA. Konpayi sa yo tou te mete aksan sou nesesite pou yon règleman senp pou amelyore compétitivité Ameriken.

Asparouhov te repete santiman sa yo epi mete aksan sou kwasans eksponansyèl nan aktivite lansman espas pandan nèf ane ki sot pase yo. Li sigjere ke konsantre a ta dwe sou ogmante anplwaye ak repons nan Biwo Transpò Espas Komèsyal FAA a pou jere kantite travay k ap monte a, olye ke aplike gwo chanjman politik yo.

Sous: TechCrunch