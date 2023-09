Astewoyid Bennu la ak enpak potansyèl li sou Latè

Yon jete ak zetwal gendwa te popilarize menas yon astewoyid ki detwi tout lavi sou Latè nan fim nan "Don't Look Up," men an reyalite, gen yon astewoyid ki gen yon potansyèl ki menase lavi kounye a ap kouri sou planèt nou an. Astewoyid Bennu, dekouvri an 2009, gen potansyèl pou l lakòz gwo domaj sou Latè si li ta fè kontak.

Pandan ke moun nan lokalite yo pa bezwen enkyete sou enpak astewoyid la nan lavi yo, jenerasyon kap vini yo ta dwe gen enkyetid. Pwochen dat enpak potansyèl pou Astewoyid Bennu a se 24 septanm 2182. Sepandan, chans pou li aktyèlman fè kolizyon ak Latè yo byen mens. Men, sa pa te anpeche NASA lanse yon misyon nan Bennu an 2020 pou kolekte echantiyon. Veso espasyèl OSIRIS-REx pral retounen sou Latè dimanch 24 septanm ak rezilta entèplanetè.

Bennu se yon sib espesyalman enteresan pou syantis yo paske li te rete sitou san chanjman depi fòmasyon sistèm solè a 4.6 milya ane de sa. Li tipikman manke Latè, men òbit li sipèpoze ak pa nou chak sis ane.

Sepandan, malgre potansyèl li pou efè devastatè, astewoyid Bennu a pa satisfè kritè yon "asasen planèt." Dapre NASA, nenpòt wòch espas ki pi gwo pase 1 km a 2 km nan gwosè konsidere kòm gen efè mondyal. Bennu tonbe kout nan kondisyon sa a gwosè. Li klase kòm yon "Astewoyid ki gen anpil danje" akòz longè li plis pase 130 mèt ak pwoksimite li nan òbit Latè.

Enpak Bennu sou Latè depann de plizyè faktè, ki gen ladan 157 pwen enpak posib Latè ak pwobabilite respektif yo. Pandan ke pi gwo pwobabilite pou enpak se sou 24 septanm 2182, gen yon chans 99.963% pou astewoyid la manke Latè.

Si Bennu ta fè yon enpak, li ta ka lakòz gwo domaj nan zòn ki antoure a. Enèji ki lage a ta plis pase 20 fwa sa ki nan Tsar Bomba, zam nikleyè ki pi pwisan ki te janm teste.

Pou kounye a, chemen Bennu a pa reprezante yon menas imedyat pou Latè, e moun ki enterese obsève li ta bezwen ekipman adekwat tankou yon teleskòp ki byen gwosè. Pou rete enfòme sou kondisyon metewolojik yo nan zòn Vancouver, gen yon platfòm previzyon serye ak previzyon detaye espesifik katye yo disponib.

Li enpòtan sonje ke misyon kontinyèl NASA nan Bennu pral bay plis apèsi sou astewoyid sa a ki kapab danjere alavni.

Remak: Atik sa a se yon entèpretasyon kreyatif nan atik sous la epi li ka pa reflete tout detay yo oswa reyalite avèk presizyon.