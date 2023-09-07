Jed J. Hancock te defye dout yon konseye inivèsite ki te kwè ke enjenyè elektrik yo fèt, pa fèt. Enspire pa defi sa a, Hancock te vin travayè ki pi di pandan etid bakaloreya li yo. Devouman li te atire atansyon pwofesè jeni Doran Baker, ki te ede l jwenn yon bous NASA pou diplòm metriz li. Jodi a, Hancock sèvi kòm prezidan laboratwa dinamik espas (SDL), yon laboratwa jeni ak rechèch nan Utah State University.

SDL, an patenarya ak University of Arizona, devlope asanble detektè yo ak konpozan elektrik pou veso espasyèl NASA OSIRIS-REx. Veso espasyèl sa a, ki te ekipe ak twa kamera ke yo rele kolektivman OCAMS, te antre nan yon misyon pou eksplore astewoyid Bennu. Kamera yo, sètadi PolyCam, MapCam, ak SamCam, te sèvi objektif espesifik tankou konsantre sou sifas Bennu a ak kat li nan koulè. Hancock ak ekip li a nan SDL te fè anpil tès pou asire efikasite kamera yo nan espas.

Misyon OSIRIS-REx la ap pwoche nan fen li pandan li planifye pou retounen echantiyon Bennu sou Latè nan fen mwa sa a. Veso espasyèl la pral lage yon Sample Return Capsule sou kòt Kalifòni, ke Lockheed Martin pral rekipere. Kapsil sa a espere genyen endikasyon ki gen anpil valè sou orijin linivè nou an. Sepandan, OSIRIS-REx poko fini eksplore. Li pral byento antre nan yon nouvo misyon, ki rele OSIRIS-APEX, pou etidye astewoyid Apophis, ki pral gen yon rankont sere ak Latè an 2029.

SDL, ki te fonde ofisyèlman pa Doran Baker an 1982, gen yon istwa long nan kontribiye nan eksplorasyon espas. Kòm yon Sant rechèch ki afilye ak inivèsite pou Depatman Defans lan, SDL te patisipe nan divès pwogram espas ak sistèm detèktè. Li te travay tou sou simagri militè, sistèm entèlijans, ak sistèm avyon san ekipe. Angajman laboratwa a pran pou l respekte pwomès patnè misyon yo, tankou NASA ak Depatman Defans lan, mete aksan sou devouman li pou dekouvèt syantifik ak sekirite nasyonal.

Pandan Jed J. Hancock ap dirije SDL nan efò kontinyèl li yo, laboratwa a ap prepare pou lansman yon nouvo teleskòp nan Kennedy Space Center. Teleskòp sa a pwomèt amelyore konpreyansyon nou sou linivè a ak plis siman wòl SDL nan dekouvèt syantifik ki pi audace yo.

Definisyon:

– Space Dynamics Laboratory (SDL): Yon laboratwa jeni ak rechèch nan Utah State University.

– OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resous Identification Security-Regolith Explorer, yon veso espasyèl NASA ki te eksplore astewoyid Bennu.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, ki gen twa kamera: PolyCam, MapCam, ak SamCam.

Sous:

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